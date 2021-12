Bochum: Kerzen sollen für verstorbene Kinder leuchten

Der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn in Bochum ruft die Menschen in Bochum und Umgebung dazu auf, am Sonntag um 19 Uhr eine brennende Kerze ans Fenster zu stellen und damit Teil des weltweiten Kerzenleuchtens zu sein.

Ein Licht geht um die Welt. Mit diesem Gedanken ruft der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn in Bochum für Sonntag, 12. Dezember, dazu auf, um 19 Uhr eine brennende Kerze ins Fenster zu stellen und so Teil der Initiative „Weltweites Kerzenleuchten“ zu sein.

Begleitung von Kindern und Familien

Die leuchtenden Kerzen sollen rund um die Welt an Kinder und Jugendliche erinnern, die gestorben sind. Viele von ihnen litten an einer lebensverkürzenden Erkrankung. Auch in Bochum leben Kinder und Jugendliche mit schweren Erkrankungen, mit denen sie möglicherweise niemals erwachsen werden. Ehrenamtliche des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Löwenzahn Bochum begleiten und unterstützen diese Kinder und ihre Geschwister in ihren Familien.

Tradition schon seit rund 25 Jahren

Das internationale Worldwide Candle Lighting geht zurück auf eine Vereinigung verwaister Eltern und ihrer Angehörigen in den USA, die diese Initiative 1996, also vor 25 Jahren, ins Leben riefen. Die Idee der „Compassionate Friends“ war und ist es bis heute, dass immer am zweiten Sonntag im Dezember brennende Kerzen ans oder ins Fenster gestellt werden – und zwar weltweit. „Wir senden damit ein Zeichen an alle Eltern und Angehörigen, dass wir sie in den schweren Zeiten der Trauer auch außerhalb der Vorweihnachtszeit nicht alleine lassen und mit ihnen fühlen“, sagt Thorsten Haase, vom Trägerverein des Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes Löwenzahn Bochum.

