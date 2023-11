Dichter Rauch in Bochum-Harpen: Feuerwehr löscht Kellerbrand

Dichter Rauch zog am Dienstagmittag an der Rosenbergstraße in Bochum-Harpen auf. Die Feuerwehr löschte einen Kellerbrand

Bochum. Die Bochumer Feuerwehr rückte am Dienstag zu einem Brand in Harpen aus. Dichte Rauchwolken zogen an einem Mehrfamilienhaus auf. Das ist passiert.

Die Bochumer Feuerwehr rückte am Dienstagvormittag in den Stadtteil Harpen aus. In einem viergeschossigen Mehrfamilienhaus an der Rosenbergstraße brannte es gegen 11.30 in einem Keller.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war der Treppenflur schon mit Brandrauch gefüllt, berichtet Feuerwehr-Chef Simon Heußen. Fotos von der Einsatzstelle zeigen dichte Rauchwolken vor dem Gebäude.

Alle Bewohner hatten das Haus bereits verlassen – „bis auf eine Person in einer Erdgeschosswohnung. Auch diesen Bewohner konnten wir schnell ins Freie bringen, sodass es glücklicherweise keine Verletzten gab“, so Heußen.

Ein Bewohner mussten aus dem Haus gerettet werden

Im Keller habe sich die Suche nach der Brandstelle „aufgrund der starken Verrauchung und der engen Kellerräume äußerst schwierig“ gestaltet, schildert die Feuerwehr. Schließlich sei ein in Vollbrand stehendes Kellerabteil gefunden, aufgebrochen und gelöscht worden.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 40 Einsatzkräften vor Ort: neben der Berufsfeuerwehr auch die Löscheinheit Nord der Freiwilligen Feuerwehr. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

