Bei einem Kellerbrand in Bochum musste die Feuerwehr sechs Menschen aus einem verqualmten Haus retten. Aus dem Untergeschoss drangen die Flammen. Verletzt wurde niemand. (Symboldbild)

Brand Bochum: Keller in Brand – Feuerwehr rettet sechs Menschen

Bochum. Die Feuerwehr musste bei einem Kellerbrand in Bochum sechs Menschen aus einem verqualmten Mehrfamilienhaus retten. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Bochumer Feuerwehr hat bei einem Kellerbrand an der Bessemerstraße am Freitag (28. Februar) sechs Menschen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet. Während aus den Kellerräumen die Flammen nach draußen drangen, verharrten vier Erwachsene und zwei Kinder in verschiedenen Wohnungen, teilt Feuerwehrchef Simon Heußen auf Anfrage mit. Weil der Keller zu verqualmt war, konnten sie sich nicht selbst nach draußen begeben. Verletzt wurde niemand.

Über die Drehleiter brachten die Feuerwehr fünf der Bewohner nach draußen. Der sechste konnte das Haus nach Einsatz der Löschkräfte über den Hausflur verlassen, weil in seiner Wohnung keine unmittelbare Gefahr bestand, so Heußen weiter.

Bochum: Kellerbrand – Bessemerstraße komplett gesperrt

Um 13.53 rückte die Feuerwehr zu dem Einsatz aus, der sich keine 50 Meter von der Wache entfernt ereignete. Gegen 15 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Die Bessemerstraße war während des Einsatzes komplett gesperrt. Insgesamt betreuten die Einsatzkräfte elf Personen in der Feuerwache.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar: „Es handelte sich um abgestellte Möbel, die gebrannt haben“, sagt Feuerwehrchef Heußen. Näheres kann er jedoch nicht sagen.

