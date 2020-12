Bochum: Keine Barzahlung mehr im Parkhaus am Stadionring

Bochum. Ein weiteres Parkhaus in Bochum ist mit der Kennzeichenerfassung per Kamera ausgestattet. Am Stadionring kann nur noch bargeldlos bezahlt werden.

Die Bochum Wirtschaftsentwicklung hat ein weiteres Parkhaus mit der Kennzeichenerkennung ausgestattet. Seit diesem Dienstag (15.) wird die Technik auch im Parkhaus Stadionring eingesetzt – und das nicht nur bei Dauer-, sondern auch bei Kurzzeitparkern. Kunden in das Parkhaus einfahren, ohne ein Ticket an der Schrankenanlage zu ziehen.

Kennzeichen an der Kasse eingeben

Erst bei der Rückkehr ins Parkhaus müssen sie ihr Autokennzeichen am Kassenautomaten eingegeben, um zu bezahlen. Dies ist neuerdings allerdings nur noch bargeldlos möglich, also per EC-Karte, Kreditkarte und mittels NFC über das Handy. Münzgeld oder Geldscheine nehmen die Automaten nicht mehr an.

Bochums größte Parkhausbetreiberin hatte am 1. Oktober in den drei Innenstadtparkhäusern P5 Brückstraße, P6 Hauptbahnhof und P8 Konrad-Adenauer-Platz die Kennzeichenerkennung eingeführt. Dort werden bislang allerdings lediglich die Dauerparker erfasst.

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.