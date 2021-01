Bochum: Kehrwagen kollidiert mit Pkw - Zeugen gesucht

Bochum Nach einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kehrwagen in Bochum sucht die Polizei Zeugen. Die Unfallursache ist noch unklar.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem kleinen städtischen Kehrwagen und einem privaten Pkw in Bochum-Wattenscheid.

Der Unfall eignete sich Donnerstag, am 14. Januar, gegen 17.45 Uhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein 19-jähriger Herner fuhr mit seinem Auto

stadtauswärts auf der Friedrich-Ebert-Straße auf der linken Fahrspur. Zeitgleich war ein 57-jähriger Bochumer mit dem Kehrwagen in gleicher Fahrtrichtung auf der rechten Fahrspur unterwegs.

19-jähriger Autofahrer wurde leicht verletzt

In Höhe der Hausnummer 5 kollidierten beide miteinander. Der 19-Jährige wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden. Noch ist die genaue Unfallursache unklar.

Das Verkehrskommissariat bittet um Hinweise: 0234/909-5206.

