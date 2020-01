Bochum: Katholische Jugend boykottiert Produkte von Nestlé

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in Bochum boykottiert ab sofort Produkte des Lebensmittelkonzerns Nestlé. Die Stadtverbandsversammlung verabschiedete einen Antrag der St.-Georgs-Pfadfinder und der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG). „Die Zeit der Worthülsen ist vorbei. Wir wollen einen wirkungsvollen Beitrag zur Diskussion über den Klimaschutz leisten“, sagt Christina Behrens (30), politische Referentin des BDKJ.

Die Kirchen müssen in der Umweltdebatte lauter werden, sich vehementer dafür stark machen, die Schöpfung zu bewahren: Diese Botschaft ging vom ökumenischen Neujahrsempfang am vergangenen Samstag im Bergbaumuseum aus. Die katholische Jugend ließ noch an dem Wochenende Taten folgen. „Der BDKJ in Bochum und Wattenscheid verzichtet auf Produkte des Nestlé-Konzerns“, heißt es in einem einstimmig gefassten Beschluss.

Nestlé-Boykott in Bochum gilt für 6000 Kinder und Jugendliche

„Der Boykott gilt zunächst intern“, erklärt Christina Behrens. Bei sämtlichen Veranstaltungen, Konferenzen und Aktionen der Jugendverbände stehen Nestlé-Lebensmittel auf dem Index. Das betrifft die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG), die Pfadfinderinnen der PSG, die KJG sowie das Jugendpastorale Zentrum Lichtblick an der Karl-Friedrich-Straße. Den Gruppen gehören insgesamt mehr als 6000 Kinder und Jugendliche an.

Sie sollen auch abseits ihrer Treffen als „Botschafter“ fungieren, um den Boykott in die Gesellschaft weiterzutragen, so der BDKJ, der sich als Bindeglied versteht und die Öffentlichkeitsarbeit leistet. „Dies ist ein wichtiger Schritt, uns als katholische Jugendverbände nachhaltig aufzustellen und zu positionieren.“

Beim ökumenischen Neujahrsempfang in Bochum bekräftige Christina Behrens (2.v.l.), dass die Kirchen beim Umweltschutz lauter werden müssten. Jetzt hat der BDKJ einen Boykott von Nestlé-Produkten beschlossen. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services

Kritik an Plastikmüll und Wasserpolitik

Warum Nestlé? Weil der weltweit größte Nahrungsmittelkonzern „besonders in Bezug auf Produktionsweisen negativ auffällt“, so der Jugendverband. Der Boykott-Beschluss listet u.a. Plastikmüll auf, den Kaffeekapseln verursachten, sowie Palmöl, das für die Herstellung von Schoko-Riegeln verwendete werde. Dafür würden große Flächen Regenwald vernichtet. Auch die Wasserpolitik von Nestlé wird kritisiert. „Die Unternehmen tragen nicht nur die Verantwortung für das, was sie produzieren, sondern auch für die Bedingungen, unter denen die Produkte hergestellt werden, und die damit verbundenen Auswirkungen auf Menschen und Umwelt“, so der BDKJ.

Ähnlich sind die Motive für einen Coca-Cola-Boykott, der bereits seit vor mehr als zehn Jahren in der katholischen Kirche verfasst wurde. Er besagt, dass Gemeinden, etwa bei Festen, auf Produkte des US-Getränkeherstellers verzichten sollen. „Wir schenken bei uns nur Getränke des deutschen Konkurrenten Sinalco aus“, sagt Christina Behrens.

Klimabündnis begrüßt den Boykott

Während Nestlé (Marken u.a.: Maggi, Wagner Pizza, Nescafé, Herta, Vittel, Thomy) die WAZ-Bitte um eine Stellungnahme am Mittwoch unbeantwortet ließ, begrüßt das Bochumer Klimabündnis den Boykott. „Es ist immer gut, wenn sich Kinder und Jugendliche kritisch mit Konsum und Ernährung beschäftigen“, sagt Sprecher Jürgen Franke vom Arbeitskreis Umweltschutz. Noch sinnvoller als ein Boykott sei es, Produkte mit Öko-Zertifikat oder aus dem Bio-Laden zu kaufen.

Info Was der BDKJ von Nestlé fordert In seinem Boykottbeschluss richtet der BDKJ konkrete Forderungen an den Nestlé-Konzern. Freier Zugang zu sauberem Trinkwasser, keine Rodung von schützenswerten Wäldern für neue Plantagen sowie Respekt vor Arbeitnehmerrechten und den Rechten der lokalen Bevölkerung zählen zu den Vorgaben des katholischen Jugendverbandes.

Der BDKJ denkt derweil an eine Ausweitung des Nestle-Boykotts. Die Bochumer wollen dafür werben, dass der Beschluss in der gesamten Diözese umgesetzt wird.