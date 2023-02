Bochum: Kastenwagen soll Radfahrerin (20) angefahren haben

Bochum. Eine Radfahrerin (20) soll in Bochum von einem Kastenwagen angefahren und verletzt worden sein. Die Polizei sucht das Fahrzeug jetzt.

Nach einer mutmaßlichen Unfallflucht in Bochum-Werne sucht die Polizei nach dem Fahrer oder der Fahrerin eines weißen Kastenwagens und weiteren Zeugen.

Nach eigenen Angaben befuhr eine 20-jährige Bochumerin am Montag (6.) gegen 15 Uhr mit ihrem Fahrrad die Wittekindstraße und hielt verkehrsbedingt an der Kreuzungsbereich zur Heinrich-Gustav-Straße an. Hinter ihr soll sich ein weißer Kastenwagen befunden haben, der unmittelbar links an ihr vorbeigefahren und sie dabei angefahren haben soll. Die Bochumerin wurde leicht verletzt.

Das Verkehrskommissariat bittet unter 0234 909 5206 um Hinweise.

