Bochum: Karnevalisten kehren zur Gala im Ruhrcongress zurück

Bernd Stelter war 2020 der Stargast der Karnevalsgala im Ruhrcongress. Am 22. Januar 2022 wird am Stadionring erneut gefeiert.

Bochum. Karneval trotzt Corona: Die Bochumer Jecken veranstalten im Januar 2022 wieder ihre Gala im Ruhrcongress. Auch weitere Termine stehen fest.

Die Jecken wagen es: Nach der Absage in diesem Jahr soll 2022 wieder eine Karnevalsgala im Ruhrcongress stattfinden. Das hat die Mitgliederversammlung des Bochumer Festausschusses mehrheitlich beschlossen.

Am Samstag, 22. Januar, wird - wie zuletzt Anfang 2020 mit Stargast Bernd Stelter – am Stadionring gefeiert. Los geht’s um 19.30 Uhr. Mit dabei sind u.a. der Comedian und Musiker Helmut Sanftenschneider, die Sängerin Wanda Kay, das Rheinische Tanzcorps „Echte Fründe“ der Flittarder KG, VfL-Stadionsprecher und Rock-Interpret Michael Wurst sowie die Showtanzformation „Magic Unity“. „Der Kartenvorverkauf startet in Kürze“, berichtet Festausschuss-Präsident Bernd Lohof.

Session wird am 13. Januar in Linden eröffnet

Eröffnet wird die Session am Samstag, 13. November: nicht – wie zunächst angekündigt – bei der Ruhrlandbühne in Dahlhausen, sondern im Kolpinghaus Linden. Beginn ist um 15.11 Uhr. Das Programm gestalten die Akteure der Bochumer Karnevalsvereine. Der Eintritt ist frei.

Zum Auftakt der fünften Jahreszeit wird das noch amtierende Bochumer Dreigestirn mit Prinz Markus I. und Bauer Armin I. verabschiedet und der im August verstorbenen „Jungfrau Johanna I.“ (Jochen Sieberin) gedacht. „Der Präsident des Bundes Ruhr-Karneval wird den scheidenden Tollitäten (Jochen Sieberin posthum) den Dankesorden des Regionalverbandes verleihen“, kündigt Bernd Lohof an. Ein neues Dreigestirn oder ein Prinzenpaar wird es in der Session 2021/22 nicht geben.

Bernd Lohof bleibt Chef des Festausschusses

Erster Höhepunkt im neuen Jahr ist am 10. Januar der Seniorenkarneval im Ruhrcongress. Der dreistündige närrische Reigen für die ältere Generation beginnt um 15 Uhr. Auch der Straßenkarneval am Karnevalssamstag in der Innenstadt und der Rathaussturm am Rosenmontag im Ratssaal sind in Planung, „aber noch nicht in trockenen Tüchern“, wie es heißt.

Weitgehend unverändert bleibt die Spitze des Festausschusses. Die Mitgliederversammlung bestätigte Bernd Lohof als Präsident ebenso wie Petra Lohof als Geschäftsführerin und Werner Lerch als Schatzmeister. Neuer Vizepräsident ist Thomas Bausen, der in der Session 2014/15 als Jungfrau Thomasina im Bochumer Dreigestirn mitwirkte.

