Bochum: Karnevalisten halten am Start in die Session fest

Bochum. Der Karneval ist abgesagt? In Bochum nicht ganz. Zumindest der Start in die Session soll gefeiert werden – wenn auch in kleinerem Rahmen.

So ganz wollen sie nicht auf die jecke Tradition verzichten: Der Festausschuss Bochumer Karneval hält an seiner Sessionseröffnung fest – wenn auch in kleinerem Rahmen.

War für Sonntag, 8. November, ursprünglich erneut ein Fest im Vereinsheim der Ruhrlandbühne in Dahlhausen vorgesehen, wechseln die Narren nun in die Kunstkirche Christ König. Ab 11.11 Uhr soll am Steinring die fünfte Jahreszeit eröffnet werden. Unter Corona-Bedingungen, versteht sich. „Es wird nur eine deutlich eingeschränkte Besucherzahl zugelassen sein. Jeder muss sich namentlich anmelden. Es gilt die Maskenpflicht“, kündigt Präsident Bernd Lohof an.

Karneval in Bochum: Gala im Ruhrcongress abgesagt

Für die Bochumer Karnevalisten mit ihrem Dreigestirn (in zweiter Amtszeit) könnte die erste zugleich die letzte Veranstaltung der Session sein. Die Neuauflage der närrischen Gala, die am 9. Januar 2021 im Ruhrcongress geplant war, ist endgültig abgesagt. Auch die Klassiker wie das Biwak am Karnevalssamstag in der Innenstadt und der Rathaussturm am Rosenmontag dürften in Coronazeiten kaum zu verantworten sein.

Das Sessions-Motto „700 Jahre Bochum – die ausgefallene Session“ hatte schon in den vergangenen Tagen betrübliche Wahrheit erlangt. So sind sämtliche öffentlichen Karnevalsveranstaltungen in Wattenscheid ebenso gestrichen worden wie der Rosenmontagszug in Linden.

Bernd Lohof blickt immerhin optimistisch auf das übernächste Jahr. Für die Gala im Ruhrcongress wurde ein neuer Termin vereinbart. Am 8. Januar 2022 soll gefeiert werden – dann hoffentlich ungetrübt und ohne Einschränkungen.