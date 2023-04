Bochum: Kanu-Club entzündet sein Osterfeuer mit Treibgut

Osterfeuer: Der Linden-Dahlhauser Kanu-Club entzündet auch in diesem Jahr wieder ihr gesammeltes Treibgut (Archivbild).

Linden/Dahlhausen. In die Liste der Osterfeuer in Bochum trägt sich auch der LDKC aus dem Bochumer Süden ein. Verfeuert wird in diesem Jahr wieder einiges Treibgut.

Überall in der Stadt laden Vereine und Organisationen in diesem Jahr wieder zu ihrem traditionellen Osterfeuer ein. Auch beim Linden-Dahlhauser Kanu-Club wird es am Karsamstag (8. April) eins geben, teilt der Verein mit.

Wie gewohnt, hat der Verein das angespülte Strand- und Treibgut aus dem letzten Hochwasser an den Ruhrwiesen zusammengetragen und wird es um 18 Uhr feierlich entzünden. In der Vergangenheit kam dabei immer einiges an Holz zusammen. Neben dem Osterfeuer, hat der Kanu-Club auch für Verpflegung mit Essen und Trinken gesorgt. Außerdem sollen für die Kinder Ostereier für eine kleine Suche versteckt werden.

Lesen Sie auch:Osterfeuer 2023 in Bochum: Termine und Regeln im Überblick

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum