Bochum: JVA für Sexual- und Gewalttäter geht bald in Betrieb

Im kommenden Sommer soll unmittelbar neben der JVA die neue „Sotha“ in Betrieb gehen: die „sozialtherapeutische Anstalt für Sexual- und Gewalttäter“. Die letzten der 5,5 Meter hohen Außermauer-Teilen werden zurzeit montiert.

80 Strafgefangene werden dann dort untergebracht werden. In der Sotha werden schuldfähige Strafgefangene, die wegen Sexual- und Gewaltstraftaten einsitzen und therapiewillig sind, auf „ein Leben in sozialer Verantwortung“ vorbereitet werden, wie die Justiz erklärt. Die Häftlinge werden therapeutisch sowie durch Ausbildung und Arbeit gezielt auf ein Leben in Freiheit vorbereitet.

Mit der JVA wird es eine gemeinsame Pforte geben.