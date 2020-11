Bochum: Junger Mann bewahrte Zyankali im Schrank auf

Bochum. In einer Jugendwohngruppe in Bochum ist Zyankali gefunden worden. Die Polizei ermittelt. Das extrem gefährliche Gift lag in einer Dose im Schrank.

Bei der verdächtigen Substanz, die am Donnerstagnachmittag in einem mehrstöckigen Gebäude an der Wittener Straße/Ecke Bruchspitze in Altenbochum gefunden worden ist , handelt es sich tatsächlich um ein Gift, sogar ein extrem gefährliches. Wie die Polizei am Freitag auf Anfrage mitteilte, hatte ein junger Mann in einer verschlossenen Dose im Schrank seines Zimmers Kaliumcyanid aufbewahrt, auch als Zyankali bekannt.

Der 21-jährige Mann gehört laut Polizei zu einer therapeutischen Wohngemeinschaft für psychisch kranke Jugendliche und junge Erwachsene. Er kam nach der Entdeckung des Giftes vorsorglich wegen leichter Symptome in ein Krankenhaus, wurde aber wieder entlassen.

Polizei Bochum weiß um die Herkunft des Giftes

Das Gift war laut Polizei bereits vor rund einer Woche in seinen Besitz gelangt, aber erst am Donnerstag von einem Mitarbeiter der Gruppe entdeckt worden. Dieser alarmierte gegen 14.15 Uhr die Polizei und diese dann die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte evakuierten das Gebäude und holten die Substanz mit Schutzanzügen aus dem Zimmer. Die Feuerwehr spricht von rund 100 Millilitern Flüssigkeit. Das Behältnis war bereits durch den Hausmeister in Gummihandschuhen und einer Plastiktüte gesichert worden.

„Wir wissen, wo die gefährliche Substanz her kommt“, sagt Polizeisprecher Volker Schütte. Der junge Mann habe eine „schlüssige Erklärung“ dazu geliefert. „Ihm war zunächst nicht bewusst, was er da mitgenommen hat.“ Weitere Hintergründe teilte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht mit. Ob eine Straftat vorliegt, wird zurzeit noch geprüft. Die Ermittlungen dauern an, auch an der Örtlichkeit, wo die Substanz herstammt.