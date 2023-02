Bochum: Junge Einbrecher wollen mit Brechstange Beute machen

Bochum. Zwei unbekannte Jugendliche haben versucht, in eine Wohnung in der Bochumer Innenstadt einzubrechen. Sie hatten eine Brechstange dabei.

Zwei Unbekannte haben versucht, mit einer Brechstange in eine Wohnung in der Innenstadt einzubrechen.

Nach Polizeiangaben befand sich am Samstagmorgen gegen 9.30 Uhr ein 68-jähriger Münchener in der Wohnung seiner kürzlich verstorbenen Mutter an der Clemensstraße/Hermannshöhe. Nach eigenen Angaben hörte er Geräusche an der Wohnungstür und öffnete diese. Unmittelbar vor der Tür habe ein Mann mit einer Brechstange gekniet, dahinter eine junge Frau Schmiere gestanden.

Die beiden flüchteten sofort.

So wird das Täterduo von der Polizei Bochum beschrieben

Nach Zeugenangaben sind sie etwa 15 bis 18 Jahre alt und europäischer – vermutlich deutscher – Herkunft. Sie waren dunkel gekleidet. Die junge Frau soll blonde Haare haben.

Hinweise an die Kriminalpolizei unter 0234 909 4135 oder -4441 (Kriminalwache).

