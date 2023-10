Bochum: Junge (6) wird von Auto erfasst und verletzt

Bochum. Ein sechsjähriger Junge ist in Bochum bei einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Bochum-Langendreer ist ein sechsjähriger Junge leicht verletzt worden.

Polizei Bochum ermittelt die Unfallursache

Laut Polizei befuhr am Mittwoch (18.) eine 70-jährige Bochumerin mit ihrem Auto die Grabelohstraße in Richtung Hörder Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte sie in Höhe der Hausnummer 179 mit dem Jungen.

Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen, sich unter 0234 909 5206 zu melden.

