Bochum: Jugendzentrum Linden baut nach Corona neu auf

Desirée Münnekhoff und Stefan Külpmann, die beiden hauptamtlichen Mitarbeiter im JuZe in Bochum-Linden, freuen sich auf bekannte und neue Besucher.

Bochum-Linden. Die Corona-Beschränkungen haben die Abläufe im Jugendzentrum Bochum-Linden durcheinander gebracht. Mit neuen Konzepten wird jetzt durchgestartet.

Das evangelische Jugendzentrum Linden (JuZe) hat während der Hochzeit der Pandemie arg gelitten. Jetzt wird neu durchgestartet – mit neuem Konzept unter neuer Leitung: Desirée Münnekhoff und Stefan Külpmann.

Kinder- oder Jugendprogramm in Gruppen mit maximal fünf Kindern mit Putz- und Lüftpause nach 90 Minuten: „Das war schon schwierig“, beschreibt Stefan Külpmann die Auflagen unter Corona-Bedingungen im evangelischen Jugendzentrum an der Lindener Straße. Für die Tischkicker-Gruppe haben sie mit Gefrierbeuteln über den Griffen experimentiert, an der Playstation rätselten alle: Wie desinfiziert man den Stick? „Das war kein Spaß“, kann der Leiter der Einrichtung zusammenfassen.

Vor 40 Jahren startete das Haus im Bochumer Südwesten

Langsam wird es wieder im Hause, das mit Team und Besuchern das 40-jährige Bestehen des Hauses eben wegen der Pandemie einigermaßen durchrutschen lassen hat: „1982 eröffnet“, erinnert Külpmann. Ein bisschen Baustelle haben sie jetzt schon, vor allem muss der Eingangsbereich überholt werden. Aus energetischen Gründen, hier geht die Wärme bisher völlig ungebremst durch.

Die Regenbogenflagge gehört dazu, das evangelische Jugendzentrum an der Lindener Straße unterstreicht sein „Willkommen“. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Erst einmal ist nach dem Ende der Schutzbestimmungen Wiederaufbau angesagt. Als im Lockdown die Türen geschlossen bleiben mussten, haben sie Tüten an den Fenstern rausgegeben, mit Rätseln, Backrezepten, Ausmalbildern, Bastelmaterialien oder Tipps für eine Stadtteilrallye zum Selbermachen.

„Manche sind nicht oder noch nicht wiedergekommen, weil wir immer noch Maskenpflicht im Haus haben. Außerdem sind einige Kinder über die zwei Jahre praktisch rausgealtert“, bilanziert Külpmann, „dadurch ist es schon manchmal leerer hier. Gerade in der Gruppe von zwölf bis 18 Jahren ist schon ein spürbare Lücke.“

Angebaut an das frühere Gemeindehaus

Allerdings sind gerade in den laufenden Sommerferien dann auch wieder einige Neulinge aufgetaucht, die von Freunden mitgebracht wurden, oder sie haben sich für die Ferienpassaktionen gemeldet. Das Jugendzentrum versteht sich als offener Ort für alle zwischen sechs und 27 Jahren. Träger der Einrichtung ist die evangelische Kirchengemeinde Linden, das JuZe steht zum Teil auf den Mauern des früheren Gemeindehauses. Die diakonische, also nicht-priesterliche Ausbildung, gehört für die Hauptamtlichen in der sozialpädagogischen Arbeit dazu.

Geschont für den hoffentlich bald wieder startenden Ligabetrieb steht der Kicker im Jugendzentrum. Die Mannschaft soll neu aufgebaut werden. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Inklusion und Gleichberechtigung haben sie als Maxime, Anti-Gewalt-Arbeit und Nachhaltigkeit ausdrücklich im Programm. „Wer sich da einfinden kann, ist hier willkommen“, stellt Külpmann klar. Angesprochen sind damit gerade auch Interessierte, die eher nicht in einen Verein eintreten wollen und trotzdem die Gemeinschaft suchen und ihre Freizeit gestalten wollen.

„Wir haben hier einen Theaterworkshop gehabt, bei dem acht junge Frauen mit vollem Eifer und Energie dabei waren, die sonst wohl nie auf eine Bühne gehen würden“, erzählt er. „Die haben sich von Theaterpädagogen ermutigen lassen, und wir haben sogar einen Film über den Workshop gedreht.“

Kontakt zu den Vereinen

Mit den Initiativen und Vereinen im Stadtteil arbeite man natürlich auch zusammen. „Denn hier gibt es ja schon eine Menge gerade für Jugendliche, die Jugendfeuerwehr oder die Sportvereine“, nennt Külpmann, „wir machen zum Beispiel ein Fußballcamp mit dem SV Waldesrand Linden.“

Für die nächste Zeit soll der Wiederaufbau der Kickermannschaft intensiv betrieben werden. „Wir waren schließlich im Liga-Betrieb“, meint Külpmann lächelnd. Erst einmal geht es jetzt in die „Bunte Woche“ vom 25. Juli an, unter anderem mit einem Ausflug ins Archäologiemuseum.

