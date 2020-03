Bochum: Jugendring verschiebt Malwettbewerb gegen Rassismus

Bochum Ein toleranter Malwettbewerb sollte am Tag gegen Rassismus stattfinden. Der Bochumer Kinder- und Jugendring verschiebt nun den Wettbewerb.

Der Bochumer Kinder- und Jugendring verschiebt den für den 21. März geplanten Malwettbewerb für Grundschulkinder. Zu dem Wettbewerb „Du bist wie ich – nur so schön anders" für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren hat das Kommunale Integrationszentrum zusammen mit dem Kinder- und Jugendring eingeladen.

Der Wettbewerb sollte ursprünglich am Internationalen Tag gegen Rassismus, dem 21. März, stattfinden. Das Angebot richtet sich an Grundschulkinder und Schüler an Offenen Ganztagsschulen (OGS). Für den Malwettbewerb sollen die teilnehmenden Kinder „einen Blick auf die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrem Lebensumfeld" werfen und ihre Entdeckungen in einem Bild auf Papier bringen, erklärt Regine Hammerschmidt vom Kinder- und Jugendring.

„Aufgrund der Corona-Krise müssen wir den Start des Malwettbewerbs leider bis nach den Osterferien verschieben", teilt Hammerschmidt mit. Alle weiteren Veranstaltungen des Jugendrings fallen bis mindestens zum 19. April aus.