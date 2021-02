Bochum: Jugendliche verprügeln Fahrgast an Haltestelle

Bochum-Wattenscheid. Beim Aussteigen aus einer Straßenbahn in Bochum wurde ein Fahrgast verprügelt. Die Kripo sucht mehrere Jugendliche. Sie waren vorher in der Bahn.

Unbekannte Jugendliche haben an der Straßenbahnhaltestelle „Freiheitstraße“ in Wattenscheid einen 36-jährigen Mann verprügelt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, fuhr der Mann aus Gelsenkirchen am Dienstag gegen 18.30 Uhr mit der Straßenbahn 302 in Richtung seiner Heimatstadt. In der Bahn kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung mit den Jugendlichen. Als der 36-Jährige ausstieg, schlugen und traten circa zehn Jugendliche unvermittelt auf ihn ein und rannten dann in Richtung Innenstadt davon. Sie waren dunkel gekleidet.

36-Jähriger wurde ins Krankenhaus gebracht

Das Alter wird auf etwa 15 Jahre geschätzt. Mit einem Rettungswagenbesatzung wurde das Opfer ins Krankenhaus gebracht.

Das Kriminalkommissariat 34 bitter unter den Rufnummern 0234 / 909-8405 sowie (Kriminalwache: 4441) um Hinweise.

