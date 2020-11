Bochum. Mehrere Jugendliche haben in der Bochumer Innenstadt eine Gruppe behinderter Menschen angegriffen. Eine behinderte Frau (26) wurde dabei verletzt.

Eine Gruppe unbekannter Jugendlicher soll am Freitagabend eine Gruppe behinderter Menschen in der Bochumer Innenstadt angegriffen und verprügelt haben. Die Polizei bestätigt den Vorfall , von dem die Familie einer Betroffenen der WAZ berichtet hatte.

Nach Angaben von Angehörigen sollen die sechs Freunde, die sich aus einer Behindertenwerkstatt kennen, mit der Straßenbahn-Linie 302 in Richtung Innenstadt gefahren sein. In der Bahn - so heißt es von der Polizei - habe eine 26-Jährige aus der Gruppe ihren Mund-Nase-Schutz abgenommen, um etwas zu trinken. Daraufhin sei sie von einer Gruppe Jugendlicher beleidigt worden.

Angriff auf Behinderte in Bochum: „Wir hatten schockierte Kinder“

Auf dem Husemannplatz in der Innenstadt seien beide Gruppen gegen 20 Uhr dann erneut aufeinander getroffen. Die unbekannten Jugendlichen schlugen laut Polizei die junge Frau unvermittelt zu Boden und traten ihr in den Bauch. Außerdem sei sie angespuckt worden. Die junge Frau kam ins Krankenhaus.

„Wir hatten schockierte Kinder“, sagt die Mutter der jungen Frau zur WAZ. Zeugen hatten die Polizei gerufen und den Vorfall auch gefilmt. Die Polizei bittet nun Passanten, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise: 0234 909 8105 (außerhalb der Geschäftszeiten unter -4441).

