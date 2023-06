Bochum: Jugendliche veranstalten Stadtteilfest in Hamme

Bochum-Hamme. Die Veranstaltung wird über den Jugendfonds im Rahmen des Stadtteilumbaus Bochum-Hamme finanziert. Drei Jugendliche engagieren sich fürs Fest.

„Kultur, Krempel und Schwatz aufm Amtsplatz“: So ist das Stadtteilfest für junge Leute überschrieben, das in Bochum-Hamme über die Bühne geht. Die Veranstaltung wird über den Jugendfonds im Rahmen des ISEK Hamme (integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept) finanziert.

Der Name ist Programm: Am Samstag, (17.) gibt es in der Zeit von 16 bis 19 Uhr in Bochum-Hamme ein Stadtteilfest „wie aus dem Bilderbuch“, so Lisa-Marie Davies von HaRiHo - Die Stadtteilpartner (Hamme, Riemke, Hofstede) mit Flohmarktständen und Bühnenprogramm.

Junge Künstler stellen sich ihrem Publikum vor

Junge aufstrebende Künstler wie Lisa Ryshchina, bekannt aus the Voice of Germany-Kids oder „Conner“, eine junge Indie-Rock-Band, die Anfang des Monats ihre erste Single veröffentlicht haben, stellen sich musikalisch vor.

Auch die Hausband des Musikprojekts X-Vision Ruhr „R.O.O.C.“ wird dabei sein und verspricht eine Mischung aus New Metal und Alternative Rock. Der lokale Rapper „Valle“ will mit den Songs seiner EP das Publikum mitreißen.

Bühnenprogramm startet am Nachmittag

Ab 16 Uhr startet das Bühnenprogramm und bringt Leben auf den Amtsplatz. Es gibt aber nicht nur Ohrenschmaus, auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein. Schnäppchenjäger können gemütlich an der Flohmarktständen stöbern. Wer selbst noch alten Krempel im Keller hat, hat noch die Möglichkeit, selbst einen Flohmarktstand für seine alten Schätze aufzubauen. Dazu einfach bis zum 7. Juni eine Mail an Veranstaltung.hamme@gmail.comschicken.

Die Aktion ist als Stadtteilprojekt von den Jugendlichen Zoe, Joel und Sonja mitgestaltet worden. Die Planungen dafür haben im November begonnen und die Idee ist im Rahmen des Bochumer Jugendfonds entstanden. Die Jugendlichen laden Gleichaltrige, Kinder und Ältere ein, diesen Samstag zusammen mit ihnen zu verbringen.

Möglich gemacht wird die Veranstaltung von den Falken Bochum, HaRiHo– Die Stadtteilpartner und Awo, Unterbezirk Ruhr-Mitte.

Kennen Sie schon den Instagram-Account der WAZ Bochum?

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum