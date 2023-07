Bochum: Jugendliche drehen in den Ferien eigenen Kurzfilm

Bochum-Weitmar. Der Verein „Kulturtata“ bietet einen Workshop für Schüler ab zwölf Jahren im Kulturhaus Thealozzi an. Dann geht es um Videos, Filme und Podcasts.

Das Sommerferiencamp im Kulturhaus Thealozzi kann in diesem Jahr nicht stattfinden. Dafür bietet „Kulturtata“, ein Verein zur Förderung von Jugendkultur, einen zweiwöchigen Medien-Workshop für junge Menschen von zwölf bis 18 Jahren an, der am Montag, 17. Juli, um 10 Uhr im Thealozzi, Pestalozzistraße 21, in Bochum beginnt.

Im Thealozzi in Bochum beginnt ein Videoworkshop

Die Teilnehmer erzählen dabei mit Film, Foto und Ton Geschichten rund um das Thema Heimat und Identität. Die Jugendlichen erfahren, wie eine Podcast-Produktion funktioniert, können mit professioneller Unterstützung eigenen Ideen bis zum Film- und Tonschnitt umsetzen – und produzieren schließlich einen eigenen Kurzfilm sowie einen Podcast.

Der Workshop teilt sich in zwei Teile: Vom 17. bis 22. Juli geht es um Videos und Fotos, vom 24. bis 28. Juli folgt die Podcast-Produktion. Die Programme finden statt jeweils von 10 bis 16 Uhr (mit kleinem Mittagessen). Am letzten Tag der Workshopwoche können die Teilnehmer ihre Videos und Fotos der Familie bei einer Abschlusspräsentation vorführen.

Es ist auch möglich, nur an einem der Kurse teilzunehmen. Das Projekt wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Anmeldung: 0173 937 9212 und info@kulturtata.de. Nähere Infos auf kulturtata.de

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum