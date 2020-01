In Bochum sollen in der Nacht zu Donnerstag (2. Januar) vier Jugendliche in ein Waffengeschäft in der Innenstadt eingebrochen haben. Die Polizei konnte die Verdächtigen schnappen und ermittelt.

Bochum. Polizeibekannte Jugendliche sollen Donnerstag in ein Bochumer Waffengeschäft eingebrochen haben. Die Polizei konnte die Verdächtigen schnappen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bochum: Jugendliche brechen nachts in Waffengeschäft ein

„Einbruch in das Waffengeschäft an der Massenbergstraße in Bochum, vier junge Männer flüchtig!“, lautete in der Nacht zum Donnerstag (2. Januar) ein Funkspruch der Polizei. Vier Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren sollen die Scheibe des Geschäfts eingeschlagen und anschließend mehrere Gas- und Schreckschusswaffen entwendet haben, teilen die Beamten mit.

Nach Absetzen des Funkspruches hätten sich mehrere Streifenwagen auf den Weg zur Massenbergstraße gemacht. Schon wenige Minuten später konnte die Polizei die vier Tatverdächtigen, auf die die Beschreibung eines Zeugen passte, an der Franzstraße festnehmen. Bei der akribischen Absuche des Fluchtweges entdeckten die Polizisten in einem Hinterhof die Beute, so die Polizei weiter.

Einbruch in Bochumer Waffengeschäft: Ermittlungen dauern an

Die Ermittlungen gegen die polizeibekannten Tatverdächtigen, von denen einer in Waldbröl und drei in Bochum leben, dauern zurzeit noch an.

Weitere Nachrichten aus Bochum gibt es hier.