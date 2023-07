Zu einem Polizeieinsatz kam es am Sonntagnachmittag im Bereich der Schmechtingwiesen. (Symbolbild)

Kriminalität Bochum: Jugendliche berauben Schüler (11) an Herderallee

Bochum. Von drei Jugendlichen wurde ein Elfjähriger in den Schmechtingwiesen überfallen. Die Polizei konnte einen Verdächtigen festnehmen.

Von drei Jugendlichen wurde ein elfjähriger Bochumer im Bereich der Schmechtingwiesen beraubt. Wie die Polizei mitteilt, kam es zu dem Vorfall am Sonntag, 30. Juli.

Der Elfjährige aus Bochum war gegen 16 Uhr in der Parkanlage an der Herderallee unterwegs, als er von den drei Jugendlichen angesprochen wurde. Sie begannen ihn zu schubsen und raubten schließlich seine Kappe und seine Geldbörse. Zeugen verständigten die Polizei. Die Beamten nahmen kurz darauf ganz in der Nähe einen 16-jährigen Bochumer fest. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er seinen Eltern übergeben.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die beiden übrigen Täter werden als „arabisch aussehend“ beschrieben. Das zuständige Regionalkommissariat (KK 31) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0234/ 909-8105 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Hinweise auf die gesuchten Personen.

