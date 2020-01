Seit Jahren entsorgen Helfer der Jugendfeuerwehr alte Tannenbäume. Unser Foto entstand 2018 in der Innenstadt.

Bochum. Helfer der Jugendfeuerwehr Bochum entsorgen auch in diesem Jahr wieder alte Tannenbäume: Interessierte können dies einfach anmelden.

Bochum: Jugendfeuerwehr entsorgt wieder alte Tannenbäume

Genauso regelmäßig wie das Weihnachtsfest folgt in den ersten Tagen des neuen Jahres die Tannenbaumsammelaktion der Jugendfeuerwehr Bochum. Und so geht das große Sammeln in Bochum und Wattenscheid natürlich auch im Jahr 2020 weiter.

Bochumer Bürger, die selbst keine Gelegenheit haben ihren alten Christbaum zu entsorgen oder den Kids der Jugendfeuerwehr etwas Gutes tun möchten, können diesen besonderen Service nutzen. Von Montag, 6. Januar, bis Donnerstag, 9. Januar, kann man jeweils zwischen 12 und 18 Uhr unter 0234/ 52 00 64 10 seinen Baum anmelden. Alternativ kann auch bis zum 9. Januar eine Anmeldung per EMail unter Tannenbaum@JF-Bochum.de erfolgen. Dazu ist es nötig, dass die vollständige Adresse sowie eine Telefonnummer für Rückfragen mitgesendet wird.

Um das Kompostieren der Bäume zu ermöglichen, bittet die Jugendfeuerwehr darum, den Weihnachtsschmuck von den Christbäumen zu entfernen. Diese werden am Freitag,10. Januar, und am Samstag, 11. Januar, abgeholt. Natürlich würden sich die Jugendlichen über eine kleine Spende für die Gruppenkasse freuen.