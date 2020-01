Bochum. Das freie Zeitmaul-Theater in Bochum lädt mit seinem Jugendclub „Maulhelden“ zum Schnuppertag ein. Angesprochen sind Jugendliche von 12 bis 16.

Bochum: Jugendclub des Zeitmaul-Theaters sucht Mitstreiter

„Die Maulhelden“ heißt der Jugendclub des Zeitmaul-Theaters. Die freie Bühne ist in der ehemaligen St.-Vinzenz-Kapelle am Imbuschplatz in Bochum heimisch und immer auf der Suche nach jungen Theaterfans im Alter von 12 bis 16 Jahren.

Die Teilnahme am Kurs ist kostenlos

Gegründet wurde der Club von den Theaterpädagog/innen Hans Peters und Ronja Gerlach, mit Unterstützung von Witek Danielczok. „Wir wollen etwas schaffen, woran es hier im Umfeld fehlt: einen Ort des Miteinanders, der Raum bietet für individuelle Entwicklung, Kulturförderung und Austausch“, so der Leiter des ZM-Theaters. Durch die Förderung als „Zukunftsprojekt“ der Stadtwerke sei dies im und mit dem Jugendclub möglich. „Die Teilnahme an unseren Theaterangeboten sowie sämtliche Ausflüge sind für die Kinder kostenlos“, versichert Danielczok.

Ein halbes Jahr lang haben die „Maulhelden“ bereits hinter sich, und im Sommer 2019 stolz ihre Premiere von „Narziss und was er mit uns zu tun hat“ im voll besetzten ZM-Theater gezeigt. Nun gehen die Proben weiter. Passend zur aktuellen Thematik rund um Fridays für Future und auf Wunsch der Gruppe wird nun ein Stück zum Klimawandel erarbeitet. Begleitet wird die Gruppe von dem jungen Autor Matthias van den Höfel, der parallel zur Probenarbeit Szenen schreibt und das Stück so gemeinsam mit der Gruppe entwickelt.

Neben Theater geht es bei den „Maulhelden“ auch um Musik und Tanz sowie weitere darstellerische Ausdrucksformen. Um Anregungen zu erhalten sind wieder Ausflüge geplant, etwa ins Schauspielhaus Bochum oder zu Konzerten.

Anmeldung per Email ist erforderlich

Wer Lust hat, neue Leute und das Theaterleben kennenzulernen, sollte am Sonntag, 26. Januar, beim „Schnuppertag“ im Zeitmaul-Theater am Imbuschplatz 11 vorbei schauen.

Um Anmeldung per Mail an wird gebeten.