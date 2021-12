Bochum: Johnny-Cash-Tribute kehrt im Frühjahr 2022 zurück

Bochum. „A Tribute to Johnny Cash“ zählt zu den erfolgreichsten Vorstellungen am Schauspielhaus. 2022 kehrt die Produktion zurück – an einen neuen Ort.

Einen legendären Ruf genießt die Produktion „A Tribute to Johnny Cash“. Mit 117 Vorstellungen zählt sie zu den erfolgreichsten Vorstellungen aller Zeiten im Bochumer Schauspielhaus. Nun steht fest: Die Legende lebt fort. An neuer Stelle. Mit alter Strahlkraft.

Im Musikforum stehen im April 2022 drei Shows auf dem Programm. Deren Vorgeschichte reicht ins Jahr 2008 zurück. Damals feierte die Cash-Hommage auf Initiative u.a. von Thomas Anzenhofer, langjähriges Ensemblemitglied am Schauspielhaus, ihre Premiere. Was folgte, ist Geschichte. „Wir waren fast immer ausverkauft“, erinnert sich der Sänger mit der Charles-Bronson-Stimme. Wie der 2003 verstorbene Countrysänger traten Anzenhofer und seine Band sogar im Knast auf: nicht in San Quentin, sondern in der Krümmede.

Zwei Monate vor dem Comeback gingen die Lichter aus

2018 fiel der Vorhang am Hans-Schalla-Platz. Doch die Show sollte weitergehen. Sven Nowoczyn, Bochumer Veranstalter und Macher der „Rotunde“, erwarb die Aufführungsrechte und gewann das Anneliese-Brost-Musikforum als neuen Partner.

Im Mai 2020 sollten die ersten drei Cash-Abende über die Bühne gehen. „Innerhalb von zwei Wochen waren fast alle Karten verkauft“, berichtet Sven Nowoczyn. Dann kam Corona. Und alle Lichter gingen aus.

Drei Termine im April 2022 sind fest gebucht

Im Frühjahr 2022 soll’s wieder hell werden. Der Hattinger Kulturverein Arte Medis präsentiert „A Tribute to Johnny Cash“ erstmals im Musikforum. „Viel ändert sich nicht. Es gibt ein, zwei neue Songs. Alle Cash-Klassiker bleiben aber selbstverständlich erhalten“, kündigen Thomas Anzenhofer und die weiteren sieben Mitwirkenden an.

Drei Termine sind am 9.,10. und 11. April fest gebucht. Die Karten aus dem Vorjahr behalten ihre Gültigkeit. Möglicherweise kommt es am 12. April zu einer Zugabe. „Weitere Auftritte sollen 2022 folgen“, verheißt Anzenhofer. Der „Ring of Fire“ brennt weiter.

Karten ab 30 Euro gibt es an allen Vorverkaufsstellen. Infos: bochumer-symphoniker.de

