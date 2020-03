Zu Hause hatte das Ehepaar eine Amphetamine-Küche in großem Stil betrieben. Es geht um 47 Kilogramm verkaufsfertige Drogen. Das hat das Landgericht Bochum jetzt mit langjährigen Haftstrafen sanktioniert.

Der vorbestrafte Mann (36) bekam achteinhalb Jahre Haft, darin sind auch zwei noch nicht voll verbüßte Vorstrafen mit eingerechnet. Seine Ehefrau (43) wurde zu sechs Jahren und drei Monaten verurteilt.

Amphetamin-Öl aus Holland in PET-Flaschen nach Deutschland eingeschmuggelt

Das Ehepaar aus Gelsenkirchen-Bismarck hatte seit 2017 mit den Drogen gedealt. In den Niederlanden besorgte sich der Angeklagte regelmäßig Amphetamin-Öl und schmuggelte es in PET-Flaschen mit dem Auto nach Deutschland ein – noch dazu ohne Fahrerlaubnis.

Meist transportierte er einen Liter, aber auch mal zwei Liter. In der Wohnung wurde daraus dann Amphetamin produziert. Dabei sollen Methanol und Streckmittel verwendet worden sein. Aus einem Liter Öl, hieß es in der Anklage, wurden am Ende im Schnitt vier Kilo Amphetamin gewonnen. Ein Liter Öl soll in Holland 1400 Euro gekostet haben.

Drogen auch an 17-Jährige verkauft

Insgesamt stellte die 1. Strafkammer 19 Fälle der illegalen Einfuhr und des Drogenhandels fest sowie einen Verkaufserlös von 56.400 Euro. Verkauft wurde auch an 17-Jährige. Auch in Bochum wurde gedealt. Bei einer Wohnungsdurchsuchung im vergangenen Sommer wurden auch ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker und eine PTB-Waffe entdeckt (Reizstoff-, Schreckschuss-oder Signalwaffe).

Beide Angeklagten waren geständig

Beide Angeklagten waren in dem seit Mitte Januar laufenden Prozess geständig, die Frau aber zunächst eher zögerlich. Für den 36-Jährigen ordnete das Gericht auch die Unterbringung in einer geschlossenen Entziehungsanstalt an, denn er war selbst Drogenkonsument. Bevor er diese Therapie antritt, muss er aber erst einmal zwei Jahre und drei Monate der Gesamtstrafe in einem normalen Gefängnis verbüßen.