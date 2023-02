Bochum: Jäger findet offenbar ertränktes Meerschweinchen

In diesem vom Teichwasser aufgeweichten Karton am Bochumer Wiesental lag das offenbar ertrunkene Meerschweinchen.

Bochum. Ein Jäger hat im Bochumer Wiesental ein offenbar ertränktes Meerschweinchen entdeckt. Es lag in einem Karton im Wasser.

Einen grausigen Fund hat Jäger Robert Kilian im BochumerWiesental gemacht. Er fand ein offenkundig ertränktes Meerschweinchen.

Wie er berichtet, war er am 2. Februar (Donnerstag) gegen 14.20 Uhr mit seinen beiden Jagdhunden in der Grünanlage in Weitmar unterwegs. Plötzlich sprang einer der ausgebildeten Hunde auf einen Fund an: Halb im Wasser am Rande eines Teichs lag ein Turnbeutel.

Zwei faustgroße Steine lagen in dem Karton mit dem Meerschweinchen

Der Jäger öffnete den Beutel und entdeckte darin den Karton einer Kamera-Marke. Darin befand sich aber kein Fotoapparat, sondern der Kadaver eines weißen Meerschweinchens. Außerdem lagen zwei faustgroße Steine darin. Das Tier hatte im Karton wohl noch gelebt; jedenfalls wurde darin Kot gefunden.

Kilian rief die Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Hinweise zu dem Fall bitte an die Kripo: 0234 909 3521.

