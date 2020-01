Bochum: Italienisches Lokal „Bassano“ hat neu eröffnet

Top-50-Platzierung in der bundesweiten Bestenliste des Gourmetmagazins „Der Feinschmecker“, regelmäßig in der Spitzengruppe des Gastro-Führers „Bochum geht aus“: Bei Kritikern und Freunden der italienischen Küche genoss das „Bassano“ vier Jahrzehnte einen ausgezeichneten Ruf. Im Frühjahr 2019 war Feierabend am Hellweg. Nun ist Familie Casagrande wieder da: nicht mehr in der Innenstadt, sondern in Wiemelhausen.

1979 hatten Mirca und Gervasio Casagrande die Tradition begründet. An der Oskar-Hoffmann-Straße eröffnete das Ehepaar das „Da Gervasio“. 2011 erfolgte der Umzug zum Hellweg. Das Lokal wurde in „Bassano“ umbenannt: Mamas Geburtsort in Venezien.

Mama regiert nach wie vor in der Küche

Das Ristorante florierte, stieg mit mit bodenständiger, zugleich hochwertiger und authentischer Hausmannskost zu einem der gefragtesten Italiener der Stadt mit höchsten Weihen in den Branchen-Magazinen auf. Umso überraschender das Aus. Differenzen mit dem Vermieter führen Casagrande-Spross Arne (40) und seine Ehefrau Agnes als Geschäftsführerin als Grund an. Am Hellweg gibt’s im „Little Okinawa“ inzwischen japanische Kost.

Viel Zeit habe man sich mit der Suche nach einem neuen Standort gelassen, sagen die Casagrandes. Fündig wurden sie an der Wiemelhauser Straße, wo im „La Toscana“ zuvor gleichfalls italienisch aufgetischt wurde. Noch ist die Umgestaltung nicht abgeschlossen. Doch seit dem Neustart Mitte Dezember knüpft das „Bassano“ an alte Zeiten an. Das gilt für den Zuspruch der (Stamm-)Gäste in der behaglichen Gaststube mit ihren 50 Plätzen. Das gilt für die Küche, in der nach wie vor Mama Casagrande regiert. Entsprechend üppig, typisch und wohlschmeckend sind die Gerichte von Antipasti (ab 9,80) über Pizza (ab 6,50 Euro) und Pasta (ab 9 Euro) bis zu Fisch- und Fleischgerichten. Tipp: Die Tafel mit den Tages- und Wochenangeboten offeriert Leckereien abseits der Karte.

Das „Bassano“ ist zurück – und wird sich auch an neuer Stelle behaupten. Ohne Reservierung geht abends schon jetzt kaum etwas.

Bassano, Wiemelhauser Straße 358, www.bassano-bochum.de, 0234/54 44 96 53, von 12 bis 14.30 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr, dienstags Ruhetag.