Bochum: Inzidenz einstellig – Maskenpflicht endet am Montag

Am Montag endet die Maskenpflicht im Freien. Auch in der Fußgängerzone muss dann keine Mund-Nase-Bedeckung mehr getragen werden.

Bochum. Die Corona-Inzidenz in Bochum ist erstmals seit zehn Monaten einstellig. Am Sonntag lag sie bei 8,2. Am Montag endet die Maskenpflicht im Freien.

Die Corona-Inzidenz in Bochum ist am Wochenende erstmals seit zehn Monaten wieder einstellig. Das Robert-Koch-Institut meldet am Sonntag einen Wert von 8,2. Am Samstag lag er bei 8,8.

Am Samstag gab es binnen 24 Stunden keine neuen bestätigten Ansteckungen. Am Sonntag sind es sechs neue Infektionen. Deren Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie steigt auf 16.088. Davon sind 15.778 Bochumerinnen und Bochumer wieder genesen.

Corona in Bochum: 71 Menschen sind aktuell infiziert

Aktuell sind 71 Menschen nachweislich infiziert: auch das der tiefste Stand seit Herbst 2020. Zum Vergleich: Zum Jahreswechsel verzeichneten die Gesundheitsbehörden in Bochum noch mehr als 1600 Infektionen.

Der Rückgang spiegelt sich in den Kliniken wider. Die Intensivstationen sind deutlich entlastet. Derzeit werden hier 19 Covid-Patienten versorgt.

Am Montag endet die Maskenpflicht im Freien

Inzwischen sind 124.401 Frauen und Männer vollständig geimpft. Das entspricht einem Drittel der Bochumer Gesamtbevölkerung. Mehr als jeder zweite Bürger (191.952) hat die erste Impfung erhalten. Ab Mittwoch (23.) werden die Erstimpfungen auch wieder im Impfzentrum im Ruhrcongress angeboten: zunächst für über 60-Jährige und Menschen mit Vorerkrankungen (ärztliche Bescheinigung erforderlich). Termine gibt es auf www.116117.de sowie telefonisch unter 0800/116 117 02.

Ab Montag (21.) gilt im Freien keine Maskenpflicht mehr, etwa in der Innenstadt und auf Schulhöfen. Die Stadt appelliert aber, weiterhin die Hygiene- und Abstandsregeln zu beachten. „Wer freiwillig auch im Freien eine Alltagsmaske tragen möchte, sollte dies auch tun.“

