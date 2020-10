Bochum: Institut sieht Inzidenzwert in Bochum jetzt bei 55,3

Bochum. Der Inzidenzwert in Bochum steigt weiter. Das Robert-Koch-Institut sieht ihn am Morgen bei 55,3. Mit Spannung wird heute auf Düsseldorf geblickt,

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Bochum steigt weiter an. Am Freitagmorgen meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) 55,3 Neuerkrankungen pro 100,000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der letzte Wert der Stadt hatte – Stand Donnerstagnachmittag – bei 52,8 gelegen.

Laut RKI gibt es jetzt insgesamt 1670 bestätigte Infektionen in Bochum – 39 mehr als am Vortag. Die Stadt will ihre aktuellen Zahlen nach der Krisensitzung am Nachmittag veröffentlichen. Grund für die unterschiedlichen Daten: Die Stadt-Statistik beruht auf den Angaben des Gesundheitsamtes bis 14 Uhr. Das RKI kommuniziert morgens Zahlen, die bis Mitternacht von den Gesundheitsbehörden übermittelt wurden.

Corona in Bochum: Neue Bestimmungen sind jetzt in Kraft

Am Donnerstag war der Warnwert von 50 in Bochum erstmals überschritten worden. Das hat Folgen. Die Stadt setzt seit heute (16.) zusätzliche Regeln zur Bekämpfung der Pandemie in Kraft. So dürfen in der Öffentlichkeit höchstens fünf Personen zusammenkommen. Nur, wenn sie aus maximal zwei Haushalten kommen oder in gerader Linie verwandt sind, dürfen es mehr sein. Private Feiern „aus herausragendem Anlass“ wie Taufen, runde Geburtstage oder Hochzeiten dürfen in Gaststätten nur noch mit maximal 25 Gästen stattfinden.

In der Gastronomie wird eine Sperrstunde ab 23 Uhr eingeführt. Sie gilt bis 6 Uhr. In dieser Zeit ist im gesamten Stadtgebiet der Verkauf von Alkohol verboten, etwa an Tankstellen, Kiosken und in Supermärkten.

Bermudadreieck droht heute erste Sperrstunde

Mit Spannung erwarten Stadt und Gastronomie eine für den Nachmittag angekündigte Erklärung der Landesregierung. Dabei soll u.a. mitgeteilt werden, ob es bei der Sperrstunde bleibt. Die FDP-Landtagsfraktion hat daran Kritik geübt. Im Rathaus ging man am Vormittag auf WAZ-Anfrage davon aus, dass die städtische Anordnung der Sperrstunde Bestand hat. Betroffen wäre vor allem das Bermudadreieck. Ein Zapfenstreich um 23 Uhr wäre hier einmalig.

Derweil hat sich Oberbürgermeister Thomas Eiskirch (SPD) in einer Videobotschaft an die Bürgerinnen und Bürger gewandt. „Alle Regeln helfen nur, wenn wir sie auch befolgen und jede und jeder Verantwortung für sich selbst und andere übernimmt“, appelliert Eiskirch und mahnt, die Abstands- und Hygieneregeln konsequent zu befolgen: „Wir müssen uns wieder alle am Riemen reißen, damit die jetzige Situation beherrschbar bleibt.“ Das Video ist online abrufbar: https://youtu.be/Y3iumsLqlCc

