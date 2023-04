Das Parkhaus P2 in der Bochumer Innenstadt ist am 16. April gesperrt.

Parken Bochum-Innenstadt: Parkhaus P2 ist am 16. April geschlossen

Bochum. Wegen des Transports eines Baukrans bleibt ein Parkhaus in der Bochumer Innenstadt am 16. April geschlossen. Wo es Alternativen gibt.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich am Wochenende auf Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt einstellen. Das Parkhaus P2 unter dem Dr.-Ruer-Platz bleibt am Sonntag (16. April) geschlossen.

Innenstadt: Baukran sorgt für P2-Sperrung in Bochum

Wie die Bochumer Wirtschaftsentwicklung mitteilt, muss ein Baukran zur Sparkassen-Baustelle am Dr.-Ruer-Platz bewegt werden. Für den Transport wird die Luisenstraße in der Zeit von 6 bis 22 Uhr gesperrt. Deswegen können Autofahrerinnen und Autofahrer die Zufahrt zum Parkhaus P2 nicht benutzen.

Als Ausweichmöglichkeiten empfiehlt die Wirtschaftsentwicklung die Parkhäuser P1 am Husemannplatz, Bochumer Fenster, P8 am Bermudadreieck und P6 am Hauptbahnhof.

