Bochum: Initiative „Kinderaugen“ beschenkt 37 Kinder

Seit Freitag steht fest: Es ist wohl eine Rolltreppe, die in den Himmel führt. Wer sich früh genug im Eingang des Spielzeugladens im Ruhrpark eingefunden hat, konnte schließlich einem Engel zusehen, dessen weißes Gewand emporstieg ins Kinderparadies. Am Treppenfuß: Freudiges Gewusel. Nach und nach trudeln Kinder und Eltern ein, mitten unter ihnen ist Yvonne Schröders. Seit einigen Jahren organisiert sie unter dem Namen „Kinderaugen“ unter anderem eine Weihnachts-Schenkaktion für Kinder, deren Familien sich in finanziell schwierigen Situationen befinden und keine großen Geschenke kaufen können. Der Dachverband der Initiative ist der Verein Lebensarchitekten aus Langendreer.

Besonders wichtig für Yvonne Schröders: Alle Menschen sollen gleich behandelt werden

„Ich bin total aufgeregt“, sagt die Organisatorin, die zu jedem ankommenden Kind geht und es persönlich begrüßt. Die zweifache Mutter ist nicht nur eine kinderliebe Frau, sondern weiß nur zu gut, wie schnell Familien in brenzlige Situationen geraten können. Risikoschwangerschaft, die Herzerkrankung des Ehemanns und eine schwere Krankheit ihrer Mutter kamen auf einmal auf sie zu. „Deshalb setze ich mich umso mehr ein.“ Für strahlende Kinderaugen und auch dafür, dass Menschen, egal welcher gesellschaftlichen Gruppe sie angehören und wie viel Geld sie haben, gleich und würdevoll behandelt werden.

Als schließlich fast alle da sind und sie erklärt, wie der Abend ablaufen wird, herrscht schlagartig gespannte Stille. Danach macht sich die Gruppe auf die Suche nach dem Engel, der sich im Laden versteckt hat und die Kinder anschließend zum Weihnachtsmann führen wird. Yvonne Schröders’ Freude wird an dieser Stelle allerdings ein kleiner Dämpfer versetzt: eine Familie, die angemeldet war, ist nicht aufgetaucht.

Ruhrpark-Manager ist die ganze Zeit mit dabei

Der Engel führt die 30 Kinder schließlich quer durch den Ruhrpark zu gerade renovierten, momentan leerstehenden Räumlichkeiten. Wie vor einer noch verschlossenen „guten Stube“ wird auch hier geduldig vor der mit Sichtschutzfolie beklebten Flügeltür gewartet. Sieben weitere Kinder erhalten ihr Geschenk von Yvonne Schröders persönlich, da sie am Tag selber nicht in den Ruhrpark kommen können. „Da ein Mieterwechsel stattfindet, hat sich die Möglichkeit ergeben, die Geschenkübergabe hier zu machen. Das ist auch für schlechtes Wetter eine gute Lösung gewesen“, sagt der Shopping Center Manager Andreas Ulmer, der die gesamte Aktion begleitet und sogar ein Gedicht vorträgt.

Erst gibt’s Gesang und Gedichte, dann die Geschenke

Issa (l.) und Karim freuen sich sehr über die digitale Armbanduhr und das neue Lego-Set. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

In den Schatten gestellt wird er dabei allerdings von Kaydee: Die Siebenjährige sagt vor versammelter Mannschaft – Eltern und Weihnachtsmann inklusive – ein auswendig gelerntes Gedicht auf. Es wird noch etwas gesungen, danach verteilt der Weihnachtsmann die Geschenke. Für jedes Kind ist eins dabei, das schienbar bei allen ein Volltreffer ist. Kein Wunder, denn Yvonne Schröders setzt sich mit den Eltern im Vorfeld in Verbindung, um genau das Richtige für jedes Kind schenken zu können. Die Brüder Issa (7) und Karim (5) etwa laufen ganz aufgeregt durch den Raum und zeigen allen die digitale Armbanduhr und das neue Lego-Set.

Wermutstropfen: Einige Eltern bedanken sich nicht

Für die Kinder also ein ganz schön aufregender Abend – Yvonne Schröders ist am Ende allerdings etwas traurig. „Erst kommt eine Familie einfach nicht, dann haben einige Eltern schnell das Geschenk abgestaubt und sind einfach gegangen, ohne sich zu verabschieden und ohne Dankeschön.“ Schnell fügt sie jedoch hinzu: „Die Weihnachtsaktion wird natürlich bleiben. Die Kinder sind einfach super.“ Und auch viele Eltern wissen die Arbeit der 36-Jährigen und ihrer „helfenden Elfen“, wie sie ihre unterstützenden Freunde nennt, zu schätzen. Eine Mutter bricht sogar in Tränen aus, als sie sich bei Yvonne Schröders bedankt.

Die Initiative ist auf Spenden angewiesen. Wer helfen möchte, kann etwa einen Geldbetrag überweisen an: Empfänger: Lebensarchitekten e. V.; IBAN: DE11 4306 0129 0349 4579 92; Verwendungszweck: Kinderaugen, oder Yvonne Schröders unter 01577/ 2 15 72 34 anrufen und nach Info und Unterstützungsmöglichkeiten fragen.