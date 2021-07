Corona Bochum in „Stufe 0“: Diese Corona-Regeln gelten ab Freitag

Bochum. In Bochum gilt wegen der niedrigen Inzidenz ab Freitag die neue „Stufe 0“. Das sind die Corona-Regeln dann, diese Lockerungen wird es geben.

Bochum profitiert von der anhaltend niedrigen Inzidenz: Ab Freitag, 9. Juli, treten in der Stadt wegen der neuen „Stufe 0“ weitere Lockerungen in Kraft. Diese Stufe gilt für Städte und Kreise, deren Inzidenz an mindestens fünf Tagen hintereinander bei höchstens zehn liegt.

Das sind die neuen Regeln:

Kontaktbeschränkungen werden nur noch „empfohlen“. Konkret heißt das, dass man so viele Menschen treffen kann wie man möchte.

werden nur noch „empfohlen“. Konkret heißt das, dass man so viele Menschen treffen kann wie man möchte. Maskenpflicht gilt nur noch in Bussen, Bahnen und Taxen, im Einzelhandel und in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen. Kellner und „Erbringer körpernaher Dienstleistungen“ müssen weiterhin eine Maske tragen oder über einen negativen Testnachweis verfügen.

gilt nur noch in Bussen, Bahnen und Taxen, im Einzelhandel und in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen. Kellner und „Erbringer körpernaher Dienstleistungen“ müssen weiterhin eine Maske tragen oder über einen negativen Testnachweis verfügen. Das Erfassen von Daten – etwa über die Recover-App – fällt weitgehend weg.

– etwa über die Recover-App – fällt weitgehend weg. Clubs und Diskotheken dürfen am Freitag mit Hygienekonzept öffnen. Voraussetzung: ein negativer Test der Besucherinnen und Besucher.

dürfen am Freitag mit Hygienekonzept öffnen. Voraussetzung: ein negativer Test der Besucherinnen und Besucher. Bei privaten Veranstaltungen kann auf Mindestabstände und Maskenpflicht verzichtet werden, wenn bei mehr als 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern sämtliche nicht immunisierten Personen über einen negativen Testnachweis verfügen.

