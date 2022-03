Bochum: In diesen Gemeinden laden Frauen zum Weltgebetstag

Bochum. Im vergangenen Jahr gab es wegen Corona nur einen Videogottesdienst. Jetzt öffnen die Kirchen in den Bochumer Stadtteilen wieder ihre Türen.

Christinnen in über 150 Ländern laden am heutigen Freitag (4.)zu ökumenischen Gottesdiensten anlässlich des Weltgebetstags ein. Nachdem es im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ein Video-Gottesdienst zum Weltgebetstag aufgezeichnet worden war, laden jetzt auch in Bochum Christinnen verschiedener Konfessionen wieder zu ökumenischen Feiern in evangelischen und katholischen Kirchen ein. Eine Übersicht über die Gottesdienst-Termine findet sich unten und unter www.kirchenkreis-bochum.de.

Christinnen in Bochum wollen ein Zeichen der Hoffnung setzen

Krieg und Klimawandel, Inflation und Corona-Pandemie: Mit Angst und Unsicherheit blicken viele Menschen in die Zukunft. Am ökumenischen Weltgebetstag setzen Christinnen aus England, Wales und Nordirland den oft düsteren Aussichten einen ermutigenden Gottesdienst mit dem Titel „Zukunftsplan: Hoffnung!“ entgegen. Allein in Deutschland werden zu den dezentralen Veranstaltungen am 4. März rund 800.000 Teilnehmerinnen erwartet. Am 4. März um 19 Uhr läuft außerdem ein bundesweiter Gottesdienst als große Youtube-Premiere unter www.weltgebetstag.de sowie auf dem TV-Sender Bibel TV.

Gottesdienste am Freitagnachmittag

In folgenden Gemeinden finden Gottesdienste zum Weltgebetstag statt: Altenbochum-Laer: 15 Uhr, Liebfrauenkirche, Liebfrauenstraße 5. Innenstadt: 15.30 Uhr, Pauluskirche, Grabenstraße 9. Gerthe: 15 Uhr, Christuskirche, Lothringer Straße 29. Dahlhausen: 15 Uhr, St. Engelbert Kirche, Kassenberger Straße. Eppendorf-Goldhamme: 15.30 Uhr, Kirche In der Rohde. Harpen: 17 Uhr, Heilig-Geist-Kirche, Laurentiusweg 1; Langendreer: 15 Uhr, Katholische Kirche St. Marien, Alte Bahnhofstraße 182, 18 Uhr, Christuskirche, Alte Bahnhofstraße 14. Querenburg: 16 Uhr, St.-Paulus-Kirche, Auf dem Backenberg 32, 16 Uhr, St. Martin Kirche, Am Langen Seil 120. Weitmar: 15 Uhr, Matthäuskirche, Matthäusstraße 3; Weitmar-Mark: 15 Uhr, Emmauskirche, Karl-Friedrich-Straße 65a. Wiemelhausen: 16 Uhr, Melanchthonkirche, Königsallee 46.

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum