Elektro-Autos wie diese hier in Essen kann man ab sofort in der Bochumer Hustadt ausleihen. Dazu auch Pedelecs und Lastenräder.

Elektromobilität Bochum: In der Hustadt können E-Fahrzeuge ausgeliehen werden

Bochum-Querenburg. Bogestra, VBW und Stadtwerke Bochum eröffnen in der Hustadt eine E-Mobilitätsstation. Ab sofort kann man hier Elektro-Fahrzeuge ausleihen.

CO2-Neutral durch die Stadt – diese Idee soll jetzt für alle Bochumer mit der E-Mobilitätsstation möglich werden. Das kommunale Pilotprojekt der städtischen Gesellschaften Bogestra, Stadtwerke und VBW startete in der Hustadt in Bochum-Querenburg. Wie im Kooperationsvertrag vereinbart, stehen in der E-Mobilitätsstation je zwei E-Autos, Pedelecs und E-Lastenräder bereit.

Später, im Juni, soll auch die E-Mobilitätsstation in der Flüssesiedlung in Grumme eröffnet werden. Sie hält ebenfalls wie in der Hustadt entsprechende E-Fahrzeuge zum Ausleihen bereit.

Über Registrierung deutschlandweit Zugriff auf Angebote

So funktioniert es: Die Angebote der E-Mobilitätsstation sind über die Mutti-App der Bogestra buchbar. Voraussetzung für eine Buchung ist im ersten Schritt eine Registrierung über die App „stadtmobil CarSharing“ für das Car-Sharing sowie „sigo sharing“ für das E-Bike-Sharing. Damit hat man deutschlandweit Zugriff auf alle Angebote der Partner „stadtmobil“ und „sigo“. Mit erfolgter Registrierung und – bei „stadtmobil“ – Führerscheinprüfung, wird man auf die Mutti-App weitergeleitet und kann die Angebote aus der App heraus buchen. In der App erhalten die Kunden auch die notwendigen Informationen für die Ausleihe und Entnahme der Fahrzeuge. Dies gibt es auch direkt an der E-Mobilitätsstation.

Kosten: Grundsätzlich gibt es eine Registrierungsgebühr für alle Fahrzeuge der E-Mobilitätsstation von 9,90 Euro. Beim E-Lastenrad beträgt die Grundgebühr 1,50 Euro, jede weitere halbe Stunde kostet einen Euro. Beim Pedelec gilt eine Grundgebühr von einem Euro und nochmal einen Euro für jede weitere halbe Stunde. Bei den E-Autos bietet „stadtmobil“ unterschiedliche Tarife an, zum Beispiel für Viel- oder Gelegenheitsnutzer an. Informationen dazu gibt es auf rhein-ruhr.stadtmobil.de .

Weitere Nachrichten aus Bochum lesen Sie hier.