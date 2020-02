Bochum: Im Lindwurm haben alle Spaß - hier die Bilder

Der diesjährige Rosenmontagszug in Linden war besser besucht als im letzten Jahr. Grund dafür war auch der Ausfall des gestrigen Zugs in Wattenscheid, so dass die Naren nach Linden kamen. Die Stimmung am Rande des Lindwurms war prächtig. Familien und Jugendliche trotzten dem Regen. Hier die schönsten Bilder vom Zug:

Rosenmontagszug in Linden 1 / 22 Rosenmontagszug in Linden Viele Menschen jubelten den Wagen der Lindener Vereine zu. Foto: Olaf Ziegler

