Bochum im Herbst 2023: Beeindruckende Luftbilder

Bochum von oben mit der 360Grad Kamera fotografiert

Luftbild, Kreuzung Brücke Universitätsstraße über die Autobahn A448, Vonovia Immobilienunternehmen Unternehmenszentrale, Apartment-Neubau eines Gebäudekomplexes in Modulbauweise am Community Campus, Greenstay Bochum Seven Stones Quartier, dahinter das Polizeipräsidium Bochum-Polizeiwache Südost, Tennisplätze und herbstliche Laubbäume, Wohngebiet, Erdkugel, Fisheye Aufnahme, Fischaugen Aufnahme, 360 Grad Aufnahme, tiny world, little planet, fisheye Bild, Wiemelhausen, Bochum, Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, Deutschland

Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Services