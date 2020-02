Bochum: Hunderte neue Wohnungen entstehen – auch luxuriöse

Erneut werden in Bochum Eigentumswohnungen auf hohem Niveau gebaut. Es geht um eine Immobilie an der ruhigen Wohnstraße Im Pastoratsbusch 83 in Stiepel mit weitläufigem Fernblick ins Ruhrtal. Käufer müssen ziemlich solvent sein. Je nach Wohnungsgröße – 82 bis 143 Quadratmeter – liegen die Preise zwischen 334.900 und 599.900 Euro.

Die Sparkasse Bochum ist mit dem Verkauf der insgesamt acht Wohnungen betraut. Drei sind bereits verkauft, obwohl zurzeit lediglich ein Bauzaun vor dem leicht abschüssigen Baugelände steht. Die Wohnungen werden Teil eines Mehrfamilienhauses sein. Dazu gehören sechs Garagen und zwei Außenstellplätze. „Mit dem Bau wird voraussichtlich im Sommer begonnen, mit der Fertigstellung ist Ende 2021 zu rechnen“, berichtet Andreas Martin vom Sparkassen-Immobiliendienst. Bebaut wird das große Gebäude von Laxy Wohnungsbau aus Bochum.

Vivawest vermarktet ab kommenden Herbst 84 Mietwohnungen im „Dichterviertel“

Das Niveau ähnelt den hochpreisigen Neubauten, die zurzeit im „Dichterviertel“ am Stadtpark hochgezogen werden (Wielandstraße, Herderallee und Lessingstraße). Dort werden zahlreiche Wohnungen und einige Stadthäuser zum Kauf, aber auch zur Miete erstellt. Der Wohnungsriese Vivawest vermarktet dort ab Herbst 84 Mietwohnungen (41 bis 152 Quadratmeter). Noch in diesem Jahr sollen die schlüsselfertigen Wohneinheiten in sechs Mehrfamilienhäusern, die vom Bauunternehmen Adams aus Essen errichtet werden, fertig sein. Adams hat die Mietwohnungen an Vivawest verkauft.

Vivawest ist auch in Langendreer aktiv. Am Wiebuschweg entstehen Mehrfamilienhäuser mit 69 Mietwohnungen. „Geplanter Baustart ist im April/Mai 2020“, teilt Vivawest-Sprecher Gregor Boldt auf WAZ-Anfrage mit. „Die Fertigstellung ist nach aktuellem Stand für Februar 2022 vorgesehen. Wir befinden uns derzeit im Vergabeprozess mit den Ausführungsfirmen.“ Das Baufeld ist bereits deutlich, schon von der Unterstraße aus, zu sehen. Die alten Häuser am Wiebuschweg sind komplett abgerissen.

77 neue Wohnungen am Nörenberger Feld in Werne

Auch in Werne lässt Vivawest neue Mietwohnungen bauen: 77 Einheiten am Nörenberger Feld. Das Neubauprojekt ist in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste soll ab September 2021 vermarktet werden, der zweite ab August 2021.

Bereits komplett vermietet ist ein weiteres Neubauprojekt von Vivawest: die nagelneuen 89 Mietwohnungen an der Hermannshöhe in der Innenstadt. Überall brennt dort bereits Licht.

Weit vorangeschritten sind die Bauarbeiten am „Püttmann Hof“ am Freigrafendamm/Liebfrauenstraße in Altenbochum. Seit Ende 2018 werden dort 39 barrierearme Mietwohnungen erbaut, davon 30 mit Balkon (70 bis 139 Quadratmeter). „Die Wohnungen werden schlüsselfertig einschließlich der Malerarbeiten und Parkettböden sowie mit bodengleichen Duschen erstellt“, sagt Karsten Koch, Geschäftsführer der Markus Bau Generalunternehmung in Bochum.

Mobilitätskonzept mit Elektroautos und zwölf E-Bikes

Im Juli 2020 sollen die ersten Mieter dort einziehen. Verkauft wurde die Immobilie an den Bochumer Investor Herwig Niggemann. Bei etwa der Hälfte der Wohnungen gebe es feste Zusagen, die andere Hälfte sei noch zu haben, so Niggemann. Er vermutet aber, dass bis Ende April alles vermarktet ist. Geplant ist auch ein Mobilitätskonzept mit Elektroautos und zwölf E-Bikes. Auch ein Boule-Spielplatz soll gebaut werden.

Niggemann lässt jetzt mit Markus Bau auch ein zweites Wohnprojekt errichten: an der Wiemelhauser Straße nahe Markstraße mit Blick ins Grüne. Zwei Penthouse-Wohnungen und zwölf normale Mietwohnungen werden dort ab April/Mai gebaut.

Zahlreiche Projekte der VBW: Pflegeheime, (Sozial-)Wohnungen, Eigentum

Die VBW Bauen und Wohnen baut und plant zurzeit am meisten. An der Krachtstraße und Adrianistraße in Werne werden bis voraussichtlich Herbst 2020 eine Seniorenpflegeeinrichtung mit 92 stationären bzw. Kurzzeitpflegeplätzen, eine Kita sowie altersgerechter Wohnraum entstehen.

„Am Beisenkamp“ und an der Parkstraße in Wattenscheid baut VBW ebenfalls eine Pflegeimmobilie mit 92 Plätzen, außerdem 18 öffentlich geförderte Wohnungen. 2021 soll alles fertig sein.

Bochum 99 neue Wohneinheiten in der Lennershofsiedlung Weitere Neubauprojekte der VBW entstehen bis 2022 an der Brantorpstraße in Weitmar (75 Wohnungen, davon 48 Sozialwohnungen) und bis 2022 an der Lennershofstraße in Querenburg 99 Wohneinheiten (12 Einfamilienhäuser, 30 freifinanziert, 30 öffentlich gefördert, 15 Studentenappartements, 12 Eigentumswohnungen). Außerdem bis Ende 2020 an der Eder- und Sorpestraße in der Flüssesiedlung in Grumme (16 Wohnungen).

An der Straße „Vorm Gruthoff“ in Riemke entstehen bis Anfang 2022 Seniorenwohnungen und Mehrfamilienhäuser: neumal Eigentum, 52 öffentlich geförderte Wohnungen, 24 frei finanzierte.

Großprojekt in der Lennershofsiedlung

Außerdem baut die VBW einen „Wohnpark“ an der Voedestraße/Friedrich-Ebert-Straße in Wattenscheid: 54 Wohnungen, davon 16 öffentlich geförderte Sozialwohnungen. Bauzeit: Herbst 2020 bis Anfang 2022.

