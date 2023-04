Bochum: Hunde und Halter – Wer sieht sich am ähnlichsten?

Gleichen sich Haustiere und Halter mit der Zeit an? Auf dem Boulevard in der Bochumer Innenstadt wird erstmals ein Ähnlichkeitswettbewerb gestartet.

Bochum. Gleichen sich Haustiere und Halter mit der Zeit an? Auf dem Boulevard in Bochum findet am 6. Mai erstmals ein Ähnlichkeitswettbewerb statt.

Dass Hund und Halter sich im Laufe von Jahren immer ähnlicher sehen, ist eine oft getätigte Annahme. In der Bochumer Innenstadt wird die Probe aufs Exempel gemacht. Die City- Interessengemeinschaft IBO ruft erstmals zu einem wahrhaft tierischen Wettbewerb auf.

Ähnlichkeitswettbewerb in Bochum: 150-Euro-Gutschein zu gewinnen

„Wer sieht dem eigenen Haustier am ähnlichsten?“, heißt es am Samstag, 6. Mai, auf dem Boulevard (Höhe Kuhhirte). Auf einem Roten Teppich können sich Herrchen und Frauchen mit ihren Fellnasen präsentieren. Eine Jury kürt die besten Haustier-Mensch-Gespanne. Es winken Preise, darunter ein 150-Euro-Gutschein des Modehauses Baltz.

Der Ähnlichkeitswettbewerb beginnt um 15 Uhr. Wer mitmachen möchte, meldet sich bis zum 4. Mai per Mail an christina.jordan@ibo-city.de mit Name, Telefonnummer und Haustier an.

Bochumer Tierheim sucht neues Zuhause für Vierbeiner

Bereits ab 13 Uhr lautet das Motto: „Tiere suchen ein Zuhause.“ Das Bochumer Tierheim hofft, einige seiner Tiere zu vermitteln. „Für uns ist dieses Format ganz neu. Wir mussten natürlich erst mal schauen, welche Tiere wir mitnehmen können“, sagt Leiterin Carmen Decherdt. Neben der Vermittlung steht der Tierschutz im Vordergrund: „Wir wollen die Veranstaltung auch dafür nutzen, über die richtige, artgerechte Tierhaltung zu sprechen.“

Das gilt auch für Heike Mundt. Mit ihrem Papageienpark am Gersteinring gehört sie am 6. Mai zu den Partnern des Aktionstages. „Wir werden auch Tiere mitbringen und über die Besonderheiten der tiergerechten Haltung der Papageien wie auch die Größe der Volieren und die richtige Hygiene sprechen. Dafür ist so eine Veranstaltung ideal“, sagt Heike Mundt.

Flohmarkt läuft parallel von 10 bis 18 Uhr

An Info-Ständen stellen das Tierheim und der Papageienpark ihre Arbeit vor und bitten um Spenden. Parallel läuft von 10 bis 18 Uhr ein Flohmarkt für Jedermann auf dem Boulevard.

