Bochum: Hot Pott Sound Orchestra sucht neuen Dirigenten

Bochum. Nach vier Jahren gibt Julian Sielenkämper die Leitung des beliebten Blasorchesters in Bochum auf. Die Suche nach einem Nachfolger hat begonnen.

Seit 2018 gibt Dirigent Julian Sielenkämper beim Hot Pott Sound Orchestra in Bochum den Takt an. Aus Zeitgründen verlässt der 30-jährige Musiklehrer spätestens im Frühjahr 2023 das Orchester. Bis dahin will der vor kurzem neu gewählte Vorstand des Vereins einen neuen musikalischen Leiter finden.

Neuer Leiter beim Hot Pott Sound Orchestra in Bochum gesucht

Dass dies keine leichte Aufgabe ist, dürfte klar sein. Unter Sielenkämper hat sich das Blasorchester beachtlich weiterentwickelt. Das musikalische Profil der über 30 Hobbymusiker schärfte sich immer weiter – und mittlerweile liefert das Hot Pott Sound Orchestra einen satten Big-Band-Sound.

„Wir haben keine Angst vor Veränderungen, sondern bleiben stets in Bewegung. Der neue Dirigent sollte die Fähigkeit mitbringen, seine Ziele und die Ansprüche der Musiker zu kombinieren, um das Orchester weiterzuentwickeln“, sagt der neu gewählte Geschäftsführer Christian Endres.

Dirigent Julian Sielenkämper muss die Leitung des Hot Pott Sound Orchestra aus Zeitgründen abgeben. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Die Ausschreibung für einen neuen musikalischen Leiter läuft bereits. Der Verein hat im Internet inseriert und sucht auch im Umfeld des Orchesters nach einem neuen Dirigenten. Gesucht wird eine aufgeschlossene Persönlichkeit mit musikalischer Ausbildung, die die wöchentlichen Proben am Mittwochabend im Amtshaus Harpen sowie Konzerte und Auftritte vorbereitet und leitet.

30 erfahrene Hobbymusiker und Anfänger spielen mit

Das Hot Pott Sound Orchestra ist ein Mittelstufe-Orchester, in dem etwa 30 erfahrene Hobbymusiker und vereinzelt fortgeschrittene Anfänger spielen. Der Schwerpunkt liegt auf Unterhaltungsmusik im Big-Band-Stil und Swing sowie Pop & Rock und Musical. Die Besetzung besteht aus mehrstimmigen Bläsersätzen sowie Gitarre, Bass-Gitarre, Schlagzeug, Marimba und Keyboard. Hervorgegangen ist die Gruppe aus dem Musikzug Bochum-Harpen.

Nähere Informationen per Mail an info@hot-pott-sound-orchestra.de und hot-pott-sound-orchestra.de

Täglich wissen, was in Bochum passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Bochum-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bochum