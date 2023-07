Bochum: Hopfenfest kehrt zum Bergbaumuseum zurück

Bochum. Das Bochumer Hopfenfest kehrt zum Bergbaumuseum zurück. 250 Sorten können probiert werden. Ein Pass bietet eine Biertour zum Vorzugspreis.

Das Bochumer Hopfenfest kehrt zurück. In dieser Woche wird am Bergbaumuseum wieder kräftig ausgeschenkt.

Mit ihrer Biwenko GmbH mit Sitz an der Königsallee hatten Oliver Daniel Sopalla und Philipp Pöss das Hopfenfest ab 2017 in neun NRW-Städten etabliert: in Bochum anfangs am Riff im Bermudadreieck, zuletzt 2019 auf dem Dr.-Ruer-Platz mit mehr als 6000 Besuchern. Dann kam Corona. Und die Bier-Börsen fielen flach.

2022 wurde der Neustart in Bochum gefeiert. Weil der Wochenmarkt freitags auf den Dr.-Ruer-Platz gewechselt ist, stieg das Hopfenfest erstmals am Bergbaumuseum. „Wie sich anhand des Besucherstroms zeigte, war die Wahl der neuen Location genau die richtige“, blickt Oliver Daniel Sopalla zurück.

Oliver Daniel Sopalla (re.) und Philipp Pöss laden erneut zum Bochumer Hopfenfest ein. Foto: Biwenko

250 Biersorten können probiert werden

Von Donnerstag bis Samstag (27. bis 29. Juli) wird im Schatten des Förderturms erneut dem Bier gehuldigt. „Die Gäste können die ganze Vielfalt der Biere genießen“, versprechen die Veranstalter. 35 Brauereien stellen sich vor. Über 250 Sorten können probiert werden: u.a. aus Belgien, Bayern und Franken. Auch außergewöhnliche Geschmackserlebnisse sind dabei, etwa India Pale Ale und Fruchtbier.

Wer sich mit einer Biertour über das Hopfenfest bewegen möchte, kann sich im Internet vorab einen „Hopfenreise-Pass“ zum Preis von 22 Euro besorgen. Damit erhält man zehn unterschiedliche Biere, die einen guten Überblick über die Biervielfalt liefern sollen. Für die nötige Unterlage sorgen verschiedene Street-Food-Trucks.

Bochumer Hopfenfest startet am Donnerstag um 17 Uhr

Das Hopfenfest ist am Donnerstag und Freitag jeweils von 17 bis 23 Uhr, am Samstag von 16 bis 23 Uhr geöffnet. Alle Infos und den „Hopfenreise“-Pass gibt es online auf hopfenseidank.de.

