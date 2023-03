Bochum-Hofstede: Neue Expert-Filiale hat nun eröffnet

Neueröffnung am Hannibal Center: In Bochum-Hofstede hat jetzt ein neue Expert-Filiale eröffnet.

Hofstede. Nach dem Aus von Medimax in Bochum-Hofstede, hat am gleichen Ort eine neue Expert-Filiale eröffnet. Seit Ende Februar sind dort die Türe offen.

Wer nach Technik, Haushalts- und Unterhaltungselektronik sucht, kann ab jetzt in den neuen Expert an der Riemker Straße in Bochum-Hofstede gehen. Seit dem 25. Februar hat die neue Filiale der Elektronikfachmarkt-Kette geöffnet.

Bochum: Nach Umbauten hat die neue Expert-Filiale jetzt geöffnet

Erst zum 1. Januar 2023 hatte die Kette die Verkaufsräume an der Riemker Straße vom Konkurrenten Medimax übernommen und in knapp zwei Monaten die ersten Umbauten vorgenommen. Jetzt sind die Türen der Filiale am Hannibal Center offiziell geöffnet.

Damit gibt es in Bochum jetzt zwei Expert-Standorte. In Wattenscheid gibt es mit Expert Pasternak bereits eine Filiale.

