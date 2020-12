Bochum: Hoffen auf Rückkehr der Stars ab Sommer 2021

Mitarbeiter werden im Impfzentrum gebraucht

Vorerst aufatmen dürfen die 60 Beschäftigten der Bochumer Veranstaltungs-GmbH.

Ein Teil ist noch in Kurzarbeit. „Für das Impfzentrum wird aber wieder das gesamte Team gebraucht “, kündigt Geschäftsführer Andreas Kuchajda an.

In welcher Weise die Mitarbeiter in die tägliche Arbeit des Zentrums eingebunden werden, soll in Kürze feststehen.

Bis zu acht Impfstraßen sollen in der Endausbaustufe parallel betrieben werden. Als Start ist der 15. Dezember vorgesehen.