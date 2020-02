Bochum: Feuerwehr sichert im Sturm Bäume und lose Dachteile

Die Feuerwehr Bochum rückte am Sonntag 27 Mal aus. Das Sturmtief Victoria riss Bäume um und beschädigte Häuserdächer.

Bochum. Sturmtief Victoria bescherte der Feuerwehr Bochum 27 Einsätze. Bäume fielen um, und auch der Bahnverkehr wurde behindert. Verletzte gab es nicht.

Umgestürzte Bäume und lose Dachteile beschäftigten die Feuerwehr Bochum am Sonntag. Sturmtief Victoria gab sich aber nicht so stark wie „Sabine“ eine Woche zuvor. Die Feuerwehr spricht von einem „milden Verlauf“.

Sturmtief Victoria: Feuerwehr Bochum fährt 27 Einsätze

27 Mal rückte die Feuerwehr Bochum zu unwetterbedingten Einsätzen aus. An der Alsenstraße mussten Höhenretter auf einem Gebäude lose Dachteile sichern. Ein Kran sicherte an der Gerther Landwehr eine Birke mit rund 60 Zentimeter Stammdurchmesser, die auf ein Haus gefallen war.

Den Bahnverkehr behinderte ein Baum, der am Bahnhof Dahlhausen auf eine Oberleitung gestürzt war. Der Bankverkehr wurde in diesem Bereich vorsorglich eingestellt.

Wetterdienst warnt vor starkem Wind am Montagmorgen

„Zusammenfassend kann man von einem vergleichsweise milden Verlauf sprechen“, heißt es in der Abschlussmeldung der Feuerwehr. Im Vergleich zum Tief Sabine eine Woche zuvor waren die Schäden gering. Die Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes dauert aber noch bis in die Morgenstunden an.

Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr am Sonntag durch die Freiwillige Feuerwehr. Insgesamt waren 60 Kräfte verschiedener Löscheinheiten in Bochum im Einsatz.