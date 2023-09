Bochum: Hochzeitsmesse erlebt Neuauflage im Bermuda-Club

Brautmodenschauen (hier im Januar) zählen auch bei der Neuauflage der Hochzeitsmesse am 16. September zum Programm in der Bochumer Rotunde.

Bochum. Der Bochumer Bermuda-Club Rotunde ist wieder Schauplatz einer Hochzeitsmesse. Bei freiem Eintritt werden auch Brautmodenschauen geboten.

Die Rotunde am Konrad-Adenauer-Platz ist zum dritten Mal seit dem Start im Herbst 2022 Schauplatz einer Hochzeitsmesse. Am Sonntag, 17. September, gibt’s in dem Bermuda-Club vielfältige Anregungen und Informationen für Paare, die feierlich den Bund fürs Leben schließen wollen.

„YES Wedding“ hat Organisatorin Britta Boksa (Herne) ihr Messe-Format genannt. Von 11 bis 18 Uhr präsentieren die Aussteller die aktuellen Trends bei Brautmoden, Frisuren, Kosmetik und weiteren Dienstleistungen rund um das Hochzeitsfest. Um 12.30 und 15 Uhr beginnen Modeschauen.

Hochzeitsmesse in der Rotunde: Auch DJs sind am Start

„Romantische Klänge, Livegesang und DJ-Sounds, die sich in jeglicher Form in ein Hochzeits- oder Rahmenprogramm integrieren lassen, erleben Besucher an den Ständen aus dem Entertainment-Bereich“, heißt es in der Ankündigung.

Alle Infos auf yes-wedding.de.

