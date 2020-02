Bochum-Werne. Sie hopsen, tanzen und singen: Beim Kinderkarneval des MGV-Cäcilia in Bochum-Werne sind die Kids in Hochstimmung – vor und auf der Bühne.

Die Kinder tummeln sich vor der Bühne, als Zauberer Nicolino fragt: „Sind alle Seilenden in meinen Händen gleich lang?“. Sofort schreit die verkleidete Schar wie im Chor „Nein!“ – an diesem Tag lassen sich die jüngsten Karnevalisten nichts vormachen: Es ist Kinderkarneval beim MGV-Cäcilia in Bochum-Werne. Das sieht man vor und auf der Bühne.

Die Kinder der KiTa Herz-Jesu in Bochum-Werne tanzen auf der Bühne vor – die Kinder und Eltern im Publikum tanzen nach. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

„Heute ist alles in der Hand der Kinder“, sagt Karnevalsprinz Carsten II. In jungen Jahren war er selbst einmal Kinderprinz beim Kinderkarneval des MGV. Seine Session als Prinz beendet Carsten Sammrei nun mit der Kindersitzung im Gemeindezentrum Herz-Jesu. „Es macht Spaß, hier die karnevalistische Zukunft zu sehen“, sagt Carsten II., „ich hoffe, dass die Kinder mal in meine Fußstapfen als Prinz treten“.

Die Kindersitzung mit mehr als 100 Gästen startet mit dem Einzug des Prinzen Carsten II. und der Kinderprinzessin Emily I. mit ihrem Gefolge, die daraufhin im Elferrat Platz nehmen. Ein Dutzend Kinder der KiTa Herz-Jesu in Werne stimmen daraufhin Kinder-Karnevalslieder an und tanzen die dazugehörigen Bewegungen vor. Die aufgeregte Kinderschar vor der Bühne macht die Tanzbewegungen sofort nach.

Kinderprinzessin Emily (Mitte) verfolgt die Kindersitzung in Bochum-Werne mit ihrem Gefolge. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Seit 60 Jahren veranstaltet der MGV-Cäcilia den Kinderkarneval. Julia Kramer kam schon als Kind zu der Sitzung am Veilchendienstag. „Ich war vor rund 30 Jahren hier, als mein Onkel Prinz und mein Cousin Kinderprinz war“, sagt Kramer, „heute habe ich meinen vierjährigen Sohn mitgebracht“. Dieser findet das Bühnenprogramm „gut“, ist von den vielen neuen Eindrücken aber etwas geplättet.

„Jetzt übernimmt der Clown das Kommando“, sagt Rainer Dutsch vom Vorstand des MGV. In diesem Jahr moderiert der Clown Nicolino, alias Niko Berger, die Kinderveranstaltung.

Bochum Karneval beim MGV-Cäcilia Der Männergesangverein Cäcilia (MGV) existiert seit 1900. Am Freitag vor Karneval veranstaltet der MGV einen Karnevalistischen Gottesdienst. Die Amtshausstürmung folgt dann an Weiberfastnacht, am Donnerstag. In diesem Jahr war am Karnevalssamstag auch die Prunksitzung besonders gut besucht. Zum Abschluss der Karnevalssession lädt der MGV am Veilchendienstag schließlich zum Kinderkarneval.

Clown Niko Berger moderiert und zaubert für die Kinder im Gemeindezentrum Herz-Jesu beim Kinderkarneval des MGV Cäcilia Werne. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Bianca besucht zum ersten Mal mit ihrer Tochter Lenja im Prinzessinnenkostüm den Kinderkarneval des MGV. „Wir haben über Mundpropaganda von dieser Kindersitzung gehört und sind dafür aus Harpen gekommen“, sagt Bianca, „der Clown macht das richtig gut“.

Clown und Moderator Nicolino zeigt den Kindern kleine Kunststücke, bezieht sie mit ein. Zum Abschluss der Sitzung ziehen die Kinder ganz traditionell mit einer Polonaise durch das Gemeindezentrum Herz-Jesu und bekommen noch Popcorn, Gummibärchen und Bonbons – die wohl allerletzten Kamellen vor der Fastenzeit.