Bochum: Hochschule für Gesundheit erhält neue Kanzlerin

Annette Pietsch wird die neue Kanzlerin der Hochschule für Gesundheit (HSG) in Bochum. Die Wahlversammlung bestimmte sie jetzt für sechs Jahre zur Nachfolgerin des Gründungskanzlers Werner Brüning, der im Juni 2022 in den Ruhestand tritt.

Annette Pietsch hat Soziologie, Politikwissenschaft, Wirtschaft und öffentliches Recht an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster studiert. 2009 gehörte sie zum Gründungsteam der HSG. Seither ist sie als Dezernentin für Studium und Akademisches tätig und wurde 2019 zur ständigen Vertreterin des Kanzlers ernannt. Seit vielen Jahren engagiert sie sich in der Gleichstellungsarbeit.

Präsident würdigt große Expertise

Mit Annette Pietsch erhalte die HSG eine Kanzlerin, die große Expertise in vielfältigen Bereichen der Hochschulverwaltung mitbringe, würdigt Präsident Prof. Christian Timmreck. 2009 mit fünf Studiengängen gestartet, studieren heute knapp 1800 Studierende in Bachelor- und Masterprogrammen in Querenburg.

