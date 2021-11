Bochum: Hochschulball 2022 wird um vier Wochen verschoben

In der festlich geschmückten Mensa der Ruhr Universität Bochum soll der Bochumer Hochschulball am 30. April 2022 wieder stattfinden.

Bochum. Der Bochumer Hochschulball wird wegen Corona um vier Wochen auf den 30. April 2022 verschoben. Auch beim Kartenvorverkauf gibt es Änderungen.

Der Bochumer Hochschulball wird verschoben. Er soll nicht, wie zunächst angekündigt, am 2. April 2022, sondern erst am 30. April 2022 steigen. Als Grund gibt der Veranstalter die Entwicklung der Corona-Zahlen in Deutschland an.

Hochschulball in Bochum ist ein gesellschaftliches Top-Event

„Wir beobachten die Corona-Situation auch weiterhin aufmerksam und treffen unsere Entscheidungen zur Sicherheit aller Beteiligten“, so das Akademische Förderungswerk Akafö Bochum, das den Hochschulball für die Bochumer Universitäten ausrichtet. Nach zwei Jahren Corona-Pause hatte man das nächste Jahr für eine Wiederbelebung des gesellschaftlichen Top-Events ins Auge gefasst.

Nun soll der Ball zwar stattfinden, aber eben vier Wochen später. Damit soll Zeit gewonnen werden; man hofft auf ein Abklingen der Pandemie. Für rund 1500 Gäste soll sich die Mensa der Ruhr-Universität am Samstag, 30. April 2022, einen Abend lang wieder in einen festlich geschmückten Ballsaal mit einzigartiger Atmosphäre verwandeln.

Vorverkauf für den Hochschulball in Bochum startet im Januar 2022

Auch der Vorverkauf beginnt daher nicht wie zunächst geplant im Dezember dieses Jahres, sondern erst im Januar 2022. Das genaue Datum sowie die Uhrzeit wird dabei zeitnah auf der Homepage www.hochschulball.de bekannt gegeben. Dort findet man zudem Eindrücke der vergangenen Hochschulbälle und Ansprechpartner für weitere Infos.

