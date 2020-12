Bochum: Historischer Jahrmarkt im Frühjahr 2021 ist abgesagt

Bochum Es war zu erwarten. Tausende Familien werden dennoch enttäuscht sein: Der Historische Jahrmarkt in der Bochumer Jahrhunderthalle fällt 2021 aus.

Der Historische Jahrmarkt in der Bochumer Jahrhunderthalle fällt 2021 erstmals nach zwölf Jahren aus. Die Corona-Pandemie lasse eine Neuauflage im Februar und März nicht zu, bedauern die Hallengesellschaft BOVH und der Schaustellerbund in einer Mitteilung.

Mit mehr als 20.000 Besuchern ist der Retro-Rummel eine der publikumsstärksten Veranstaltungen in Bochum. Karussells von anno dazumal (darunter eine Original-Raupe) sowie ergänzende Formate wie das Steampunk-Festival oder "Rock'n'Roll anne Raupe" locken an drei Wochenenden in den Westpark.

Hoffnung auf kleine Lösung

Für 2021 fiel jetzt die Entscheidung: Die Lichter bleiben aus. "Die Planung einer Veranstaltung mit 2000 bis 3000 Besuchern pro Tag ist für das Frühjahr trotz optimierter Hygienekonzepte nicht realistisch. Es herrscht Einigkeit darüber, dass der Infektionsschutz der Bevölkerung oberste Priorität hat", erklärt BOVG-Chef Andreas Kuchajda, der derzeit mit dem Aufbau des Impfzentrums im Ruhrcongress betraut ist. Auch ein abgespeckter „Jahrmarkt light“ komme nicht in Betracht: "Er würde nicht den Charme der eigentlichen Veranstaltung versprühen."

Schausteller-Chef Albert Ritter hofft zumindest auf eine kleine Lösung: "Sollte sich im laufenden Jahr 2021 die Gelegenheit bieten, zumindest für ein verlängertes Wochenende historisches Jahrmarkt-Flair in die Jahrhunderthalle zaubern, stehen die verantwortlichen Planer in engem Kontakt und könnten das auf die Beine stellen."

Nachholtermine stehen fest

Derweil stehen mehrere Nachholtermine für Shows fest, die wegen der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr 2021 - zum Teil erneut - verlegt werden müssen. Comedian Bülent Ceylan präsentiert sich statt am 6. Januar 2021 nun erst am 10. Juni 2022 im Ruhrcongress als "Luschtobjekt". Paul Panzer (geplant 14. Mai) macht am 29. September, "Nightwash" (geplant 13. Januar) am 2. Dezember und Dennis aus Hürth (geplant 24. Januar) am 17. Dezember Station am Stadionring.

Auch Schlagerfans müssen sich gedulden: Beatrice Egli hat ihr Konzert in Bochum vom 27. März auf den 25. September verschoben. Marianne Rosenberg kommt statt am 11. April 2021 erst am 15. Mai 2022 in den Ruhrcongress.

Patricia Kelly kommt im Herbst

Neuer Termin für Patricia Kelly (geplant 10. Juni) ist der 13.Oktober 2021. Max Raabe und sein Palastorchester spielen statt am 24. März 2021 erst am 18. März 2022 auf. Alle Infos auf www.bovg.de.

+++ Sie wollen keine Informationen rund um Bochum verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Bochum abonnieren. Jeden Abend schicken wir Ihnen die Nachrichten aus der Stadt per Mail zu. +++