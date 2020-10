Herkunft des Namens

Der Freigrafendamm - ebenso wie der Name der dort gelegenen Gaststätte „Femlinde“ - erinnern an die mittelalterlichen königlichen Gerichte in Westfalen.

Diese hießen Freigerichte oder Feme, wobei der Vorsitzende des Gerichts der „Freigraf“ war. Die Gerichte, die am „Freistuhl“ und/oder an der „Fem-Linde“ zusammenkamen, sprachen in öffentlichen und geheimen Sitzungen Recht.